Hacienda tuvo casi dos millones de consultas en 2022. Estas estaban relacionadas principalmente con las cuentas y comprobaciones de unos 700.000 autónomos.

Muchos de ellos no conocen sus obligaciones legales, por eso necesitan contactar con la Agencia Tributaria para que les explique qué pueden y qué no pueden hacer. Este es un compromiso fundamental para evitar errores tributarios y así no cometer ningún delito.

Hacienda establece seis categorías para realizar estas comprobaciones:

Control de actividades económicas

Control de la aplicación de la normativa

Comprobaciones formales

Análisis patrimonial y societario

Ocultación de actividad y abuso de formas societarias

Actuaciones de análisis de la información

En España hay más de 3.330.000 trabajadores autónomos que necesitan resolver muchas dudas. Hacienda tiene un objetivo muy claro con evitar la economía sumergida, ocultación de ventas, subsanar defectos formales en facturas e impedir programas de doble facturación o estafas con el IVA no declarado.