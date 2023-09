La Seguridad Social tiene un problema muy grave con las pensiones y la cotización de los trabajadores que tendrá que solucionar urgentemente si no quiere meterse en problemas. Los sindicatos ya han reclamado Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una solución para este conflicto que perjudica gravemente a millones de trabajadores del país.

Recordemos que cada día de trabajo es importante para hacer el cómputo global del tiempo cotizado cuando queremos saber nuestra pensión de jubilación. Además, a partir del mes de octubre la jornada entera y la media jornada se equiparan y contarán lo mismo en la vida laboral del trabajador. De esta manera se ya no se cuentan las horas cotizadas, sino los días trabajados, y este es el punto de partida del error.

La jornada parcial da problemas

Los sindicatos señalan que existen errores al valorar el periodo de cotización para los contratos de trabajo a jornada parcial y reclaman una solución que beneficie a los empleados. Este recuento erróneo de estas cotizaciones afecta directamente al cobro de las pensiones.

Los trabajadores a media jornada tendrán los mismos derechos que los que tienen jornada completa. Sin embargo, si no se subsana este error, este cambio no tendrá efecto y no se contabilizará correctamente.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho que una vez que se solicite el informe de vida laboral a la Seguridad Social, aparecen los periodos cotizados a jornada parcial convertidos que equivalen a una jornada completa. De esta manera, salen unas estimaciones más bajas del periodo cotizado que no se ajustan a la realidad.

El sindicato ha reclamado que se subsane el error ya que afecta a muchas personas que en su mayoría son mujeres. Estas tienen problemas de conciliación que han visto cómo a la hora de cobrar el salario era más bajo y además el periodo trabajado era sólo parcial.

Lo que supone el fallo de la Seguridad Social es que cuando solicitemos la vida tendremos menos tiempo cotizado del que nos corresponde por ley. Los sindicatos piden al ministerio que se actualice este informe de vida laboral para que contemple de forma correcta el tiempo de alta para aquellas personas con contrato a tiempo parcial.