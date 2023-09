La nueva ley de las pensiones es toda una revolución para los jubilados. A la subida y revalorización de sus pensiones, se suma un cambio en su edad para poder jubilarse que llegará el próximo 2024. Estas reformas se hacen con el único fin de garantizar una paga digna a los pensionistas que sea sostenible a lo largo del tiempo.

Actualmente, la edad para poder dejar de trabajar está en los 65 años y un mínimo de 15 cotizados para empezar a cobrar la pensión mínima. Hasta ahora, para tener la máxima eran necesarios 37 años y 9 meses, pero esto también cambiará en 2024.

Prepárate para trabajar más

La nueva edad de jubilación para los trabajadores que no hayan cumplido con la cotización necesaria será de 66 años y seis meses. Sin embargo, si has cotizado 38 años sí podrás retirarte a los 65. Esto significa que anualmente se añaden tres meses a los años de cotización requeridos para jubilarse a los 65 años. Si una persona no ha acumulado suficientes cotizaciones, la edad para poder jubilarse se incrementa en dos meses.

La jubilación anticipada voluntaria también variará. Esta será de 63 años para aquellos que acrediten al menos 38 años cotizados. En caso contrario, la edad será la de 66 años y 6 meses. En ambos casos hay que tener como mínimo 35 años cotizados.

Para la involuntaria, la que ocurre tras un cese no voluntario en el trabajo, también hay modificaciones. La edad mínima será de 61 años cuando se acrediten al menos 38 años cotizados y en caso contrario, la edad será la de 62 años y seis meses. En los dos escenarios hay que tener como mínimo 33 años cotizados.