¿Cómo la vuelta al 'cole' hunde el empleo? Las 5 claves de los datos de agosto.

Los datos de empleo referentes al mes de agosto suelen ser malos. Tradicionalmente el fin de la temporada estival provocaba que actividades vinculadas al turismo, desde los chiringuitos de playa hasta los hoteles rurales o las tiendas de los aeropuertos, acusaran el final de las vacaciones y, una vez 'hecho el agosto', redujeran sus plantillas para adaptarse a los últimos meses del año.

Este 2023 no ha sido una excepción y los datos publicados por el Gobierno este lunes reflejan una pérdida de más de 180.000 trabajadores en activo a lo largo de todo el país. No obstante y en contra de lo que pudiere parecer intuitivo, la hostelería no está detrás de ese agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

Las estadísticas de este mes de agosto dejan sensaciones agridulces, pues los datos en términos absolutos son malos, pero son menos malos que los habituales antes de estallar el covid. No ha sido un mes dramático, en comparación con otros años y la tendencia confirma la desaceleración, pero no la empeora.

No obstante, esas luces no son incompatibles con varias sombras, algunas ubicadas en un horizonte no muy lejano y otras ya conocidas, como las tasas de paro más altas de la Unión Europea, entre otros. Aquí las cinco claves de un mes del mes de agosto.

Empleo: La vuelta al 'cole' pasa factura

"El incremento del paro demuestra que no solo con una reforma laboral se cambia la estacionalidad de los ciclos económicos de un país", ha destacado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, sobre los datos de agosto. Y es que mientras la nueva normativa sí ha tenido una incidencia clara en algunos sectores, la temporalidad y las dinámicas de 'usar y tirar' siguen instaladas en algunos reductos -no siempre minoritarios ni pequeños- del mercado laboral.

La hostelería, un sector que otrora finiquitaba en masa a sus plantillas a medida que se acercaba el 31 de agosto, apenas ha contribuido a la caída de la afiliación este pasado mes. Concretamente se han perdido 1.333 afiliados, en un sector que emplea a 1,6 millones de personas y que ha interiorizado -con sus más y sus menos- la figura del fijo discontinuo.

¿De dónde vienen pues la mordida? La respuesta está en la educación: uno de cada tres empleos recortados se concentran en este sector, especialmente en casales, esplais y demás centros de ocio donde los padres llevan a sus hijos mientras no hay colegio.

El empleo seguirá creciendo, pero menos

En un mes donde el componente estacional tiene un peso tan fuerte en la estadística, los datos desestacionalizados ayudan a ver la tendencia y el 'hacia donde vamos'. Aquí el Gobierno pasa por la 'cocina' las cifras y tratar de aislar ese componente estacional, para medir si más allá de la coyuntura la inercia es positiva o negativa. Y, según este método, el empleo creció en 17.745 personas en agosto.

Es una cifra positiva, sí, pero confirma la dinámica de enfriamiento que los datos de meses anteriores permitían vislumbrar. Y es que tras dos años y medio de fuerte crecimiento y una primavera especialmente explosiva en cuanto a creación de empleo, ahora el ritmo va a la baja. Para ponerlo en perspectiva, la media de incrementos mensuales desestacionalizados es durante este 2023 de 60.262 afiliados, un dato 3,4 veces superior al registrado en agosto.

Falta por ver cómo evolucionará el mercado laboral en el último trimestre del año, el tradicionalmente más duro y durante el que las empresas son menos propensas a contratar.

Paro: Vuelve a repuntar, aunque menos

La coletilla de los datos de agosto podría ser un "pero menos". El empleo ha caído, sí, pero menos que otros agostos. Y el paro, por su parte, ha vuelto a repuntar, pero menos que otros años. Concretamente en 24.826 personas, hasta superar de nuevo (y por muy poco) la simbólica cota de los 2,7 millones de desempleados. El Gobierno ha enfatizado en sus comunicados que este es el menor repunte en un mes de agosto desde 2016.

El paro se mantiene un mes más -como reza el meme: 'da igual cuando leas esto'- como la eterna asignatura pendiente del mercado laboral español. España sigue ostentando la tasa de desempleo más alta de la UE, si bien en los últimos años ha mejorado la tasa de cobertura. Es decir, actualmente hay más parados que cobran prestación y tienen así un mínimo de ingresos a final de mes. Concretamente, siete de cada 10 parados registrados cobran alguna prestación o subsidio del Sepe.

Mal mes para los autónomos

El 2023 no está siendo un buen año para el empleo autónomo. Tras capear con una resistencia extraordinaria la pandemia y adentrarse en la actual crisis de precios sin grandes bajas, el colectivo de autoempleados navega actualmente por aguas con poca corriente, prácticamente estancadas. Desde diciembre pasado que en España prácticamente ni ganan ni se pierden autónomos, ya que se dan de alta casi el mismo número de los que causan baja. En agosto se ha registrado por segundo mes consecutivo un saldo negativo, concretamente de 10.945 ocupados por cuenta propia, lo que deja la cifra total de 3,3 millones de afiliados al RETA dados de alta.

El verano se nota especialmente en materia de altas y bajas y es que prácticamente todas las actividades pierden autónomos. El denominador común con los asalariados es que la educación ha concentrado la mayor sangría. El colectivo está adaptándose a la crisis de precios y, a la vez, al nuevo sistema de cuotas, que pasa a gravar a los autónomos en función de sus rendimientos netos. Habrá que ver durante la segunda mitad del año como reacciona el colectivo y si parte de los trabajadores, al no poder aferrarse a la cuota mínima, prefiere darse de baja si le vienen mal dadas.

Cataluña lidera la destrucción del empleo y Madrid sigue flojeando

La pérdida de ocupados fue transversal tanto territorial como sectorialmente. El final de la temporada turística pasó especial factura a zonas como Cataluña, que al socavón en educación suman una mayor presencia de temporada turística. En términos absolutos las provincias catalanas lideraron la destrucción de empleo, con 60.317 ocupados menos, hasta un total de 3,6 millones de cotizantes.

La mordida de agosto se notó con especial relevancia en el Levante y en Madrid, que pese a no tener ese factor estacional tan presente se dejó 36.860 cotizantes, sobre un total de 3,5 millones de ocupados. La capital del Estado sigue en su ciclo regresivo este 2023. Hasta el punto de que en lo que va de año, registra un saldo negativo de 6.365 ocupados, frente al positivo de Catalunya de 104.595 nuevos empleados.