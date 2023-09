Canarias salva agosto con el menor número de parados en 16 años

Al Gobierno de Canarias le bailó este lunes un año. La subida del paro en agosto, por más que sea ligera, acaba con una racha de cinco meses consecutivos de bajadas, de ahí que el director general de Trabajo del Ejecutivo regional, José Ramón Rodríguez, se esforzara en contextualizar ese aparente traspié. Rodríguez subrayó que «hay que remontarse al año 2008 para encontrar un número inferior de parados en un mes de agosto», pero lo cierto es que hay que irse un poco más atrás, hasta 2007. El octavo mes de 2008 concluyó en el Archipiélago con 176.339 desempleados, 3.410 más que en estos momentos. Fue el ya lejano agosto de 2007, con 132.797 parados, el último que mejoró las actuales cifras. De eso hace más de tres lustros, camino ya de las dos décadas. Ni siquiera había estallado la crisis de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos –que a la postre se convertiría en el primer capítulo de la Gran Recesión de 2008-2015– la última vez que Canarias despidió un agosto con menos desempleados que este de 2023. La gran crisis no comenzaría a gestarse hasta octubre de 2007.

En términos interanuales, las Islas dieron carpetazo al octavo mes del año con 17.360 parados menos que un año antes, al finalizar agosto de 2022. Aquí la reducción del desempleo sí es generalizada en el país, sobre todo porque hace doce meses aún se sufrían los rescoldos de la crisis de la covid en las empresas y el mercado laboral. No obstante, el número de parados disminuyó en el Archipiélago entre agosto de 2022 y agosto de 2023 un 9,1%, un punto y medio más de lo que lo hizo en el conjunto del Estado (-7,6%). En la provincia de Las Palmas hoy hay 8.945 desempleados menos que hace un año pese a que el paro creció el mes pasado en 494 personas. En la demarcación de Santa Cruz de Tenerife se cuentan 8.415 desempleados menos que en agosto de 2022. De hecho, se da la circunstancia de que la provincia tinerfeña es una de las únicas siete del país –siete de 50 sin contar ni a Ceuta ni a Melilla– donde la cifra de parados también se redujo el último mes. En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro hay 48 desempleados menos que en julio, lo que permite compensar un poco ese incremento experimentado en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Con todo, si relevante es la mayor resistencia del mercado laboral isleño frente al históricamente malo mes de agosto –cuando menos en comparación con la media nacional–, no menos relevante es el extraordinario dato de creación de empleo. El mes pasado se crearon en el Archipiélago 1.317 nuevos puestos de trabajo, hasta contabilizarse un total de 876.420 ocupados de alta en la Seguridad Social. La cifra no solo supone un nuevo máximo histórico al cierre de agosto –hay la friolera de 36.150 afiliados más que hace un año–, sino que de hecho se queda muy cerca del récord absoluto del pasado junio, cuando se llegó a 879.396 trabajadores.

Dos apuntes sirven para ilustrar la magnitud de estos números. Por un lado, Canarias fue el pasado mes una de las únicas cuatro Comunidades Autónomas –junto con Asturias, Cantabria y Extremadura– capaces de crear empleo neto. Por otro lado, las Islas también son, en este caso junto con el otro archipiélago del país, Baleares, la región que más puestos de trabajo creó entre agosto de 2022 y agosto de 2023. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó el último año en España un 2,76%. Canarias y Baleares son las dos únicas comunidades en que lo hizo más de un 4%, hasta rozar los cuatro puntos y medio de incremento. El tan denostado turismo, el motor de ambas regiones, las coloca así a la cabeza del país.

Hay que puntualizar, eso sí, que mientras que Canarias es una de esas cuatro regiones que crearon empleo el mes pasado, el archipiélago mediterráneo perdió fuelle y cerró agosto con 2.124 trabajadores menos. Además, en Baleares se preparan para despedir su temporada alta turística, que se concentra en el verano, mientras que Canarias, por el contrario, se prepara para inaugurar su período de mayor facturación, que se concentra en los meses de invierno –amén de que aquí, a diferencia de en Baleares, no hay temporada baja como tal, ya que casi se ha acabado con la estacionalidad en el turismo–. A ello se refirió el director general de Trabajo, que se mostró confiado en que el paro volverá a bajar este mes gracias al inicio de la temporada turística invernal y a la vuelta a la actividad del sector educativo tras las vacaciones.

Más empleo; menos PIB

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, puso este lunes el dedo en la llega al recordar el problema de productividad, o más bien de baja productividad, que sufre la economía isleña. Sesé valoró que siga creándose empleo neto pese a una coyuntura internacional cada vez menos propicia –las crisis en Alemania y Reino Unido amenazan al sector turístico–, pero hizo hincapié en que resulta «vital» adoptar medidas para elevar la productividad. Si esto no se consigue, avisó el empresario, «no seremos capaces de mantener nuestra competitividad y, por tanto, nuestro nivel de empleo actual». No en vano, el extraordinario incremento de la ocupación que experimenta Canarias desde el final de la pandemia no se ha trasladado al Producto Interior Bruto (PIB). No al menos con cierta proporcionalidad. Es decir, hay más personas que nunca trabajando pero el PIB aún es inferior al de 2019, al del último ejercicio precrisis. Dicho de otro modo: hay más personas que nunca produciendo pero se produce menos. Así que el PIB de 2022 quedó por debajo del de 2019, y eso que el año pasado terminó con 48.000 trabajadores más que aquel último ejercicio antes de la doble crisis de la covid y la inflación. En cuanto a la evolución del paro y de la afiliación, la CCE explicó que la creación de empleo en agosto obedece a las contrataciones en la hostelería y la sanidad, mientras que la otra patronal de las Islas, la CEOE-Tenerife, destacó que el paro sigue «estable». Desde los sindicatos, Manuel Navarro, de UGT, insistió en la necesidad de diversificar la economía para reducir la dependencia laboral del binomio turismo-servicios.