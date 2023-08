El servicio militar dejó de ser obligatorio en 2001 y esto significó un antes y un después en la vida de muchos jóvenes que veían en esto una oportunidad en sus vidas.

A pesar de haber terminado hace tiempo, muchos de los beneficios se siguen manteniendo para todos aquellos que sí hicieron la ‘mili’. Uno de ellos es que pueden aprovechar el tiempo que estuvieron allí para pedir la jubilación anticipada. El motivo es que esto puede ayudarles a reunir el periodo de cotización que exige la ley a la hora de acogerse a una de las dos grandes modalidades de jubilación anticipada.

Para poder hacer esto necesitas cumplir los requisitos establecidos y se podrá añadir un año más a la cotización procedente del servicio militar. De esta manera se podría completar el mínimo exigible para para la jubilación anticipada. La propia seguridad social lo establece así en su página web: "Los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año".

La ayuda por haber realizado el servicio militar solo sirve para completar los mínimos exigidos, y no para subir el porcentaje de la base reguladora de la pensión, atendiendo al método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social.

Esta ayuda no se puede recibir en la jubilación normal, ya que no serviría de nada porque no aumentaría el valor de tu pensión.