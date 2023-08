La presencia de turismo británico cae en España, pero no en Canarias. Turespaña constató que en los siete primeros meses del año se han perdido un 6% de los visitantes que llegaron al país en 2019, antes de estallar la pandemia. Si el retroceso no es más grande es porque el Archipiélago vive el proceso contrario a pesar de que el contexto político y económico del que es su principal mercado no es positivo.

Antes de que la crisis sanitaria obligara a cerrar la planta alojativa y a establecer restricciones al transporte aéreo que hicieron imposible el funcionamiento de la industria alojativa, se especulaba con el impacto que el brexit podría provocar en el motor de la economía canaria. Tanto por los problemas económicos que generaría el nuevo statu quo a los potenciales viajeros de Gran Bretaña como por la incomodidad que a partir de ese momento supondrían las colas de acceso para el sellado del pasaporte, como les ocurre a todos los ciudadanos de países de fuera de la UE. Las especulaciones sobre el impacto del 'brexit' han quedado en nada ¿Cuál ha sido el resultado en lo que respecta al turismo después de que la desconexión de Reino Unido cobrara pleno vigor el 1 de enero de 2021? Ha habido que esperar al año actual para tener una respuesta, porque también 2022 soportó aún el coronavirus –variante ómicron– como elemento de distorsión. A toda España llegaron 12,2 millones de británicos entre enero y julio de este año, 793.260 menos (-6%) de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2019, último libre de covid. Sin embargo, según la última estadística publicada por la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), en la primera mitad de este año a las Islas han arribado un 8,58% más. Malos augurios «El inicio de un proceso inflacionista ayudado por el incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania, acompañado de las perturbaciones provocadas por el brexit y que anticipan una posible entrada en recesión de la economía, han llevado a una merma en la capacidad económica de los británicos», señala el informe de tendencias de mercado puesto sobre la mesa por Turespaña. El análisis intenta hacer una aproximación al comportamiento que deberían mostrar las llegadas desde Reino Unido este verano, pero en realidad el escenario es el mismo en los últimos meses. Por tanto, es plenamente encajable en la aproximación al bocado que la incertidumbre económica británica podría dar al turismo canario al arrancar la pasada temporada de invierno, la más decisiva para el negocio alojativo en la comunidad autónoma. Entre enero y junio eligieron el Archipiélago 2.673.190 visitantes de Gran Bretaña, 211.331 más que en el mismo periodo de 2019. Las cifras van en consonancia con las que aporta el conjunto de la actividad, que al paso del ecuador de este 2023 marcan un récord que invita a pensar en rebasar con suficiencia la barrera de los 16 millones cuando termine el año. Todas las islas Todas las islas en las que la presencia del turismo tiene gran relevancia han logrado beber de este impulso del mercado de Reino Unido. Con más intensidad han logrado hacerlo aquellas con mayor recorrido, es decir, las que no tienen a este país como origen principal de su clientela. Comenzando por Tenerife, principal polo canario de atracción de británicos, llegaron en los seis primeros meses del año 1.183.190 viajeros. Fueron 64.625 más que en el primer semestre de 2019, lo que supuso un incremento del 5,7%. Un salto adelante de gran importancia teniendo en cuenta que se partía de una suma ya muy elevada. Lanzarote congrega a más de 70.000 turistas británicos en la primera mitad del año El segundo destino preferido por los turistas procedentes de Reino Unido es Lanzarote. No perder ni uno solo de los más de 700.000 clientes llegados en el primer semestre de 2019 se antojaba complicado por esa pérdida de poder adquisitivo descrita en el informe de Turespaña. Sin embargo, los 718.137 alojados este año hasta junio son 1.501 más (1,62%) que entonces. La estructura de la demanda en Gran Canaria ha tenido siempre en la cúspide a los alemanes. La presencia de nórdicos durante la temporada alta y la buena respuesta que siempre tienen los peninsulares han relegado tradicionalmente a los británicos. Tanto es así que en la primera mitad de 2019, eran los procedentes del mercado conjunto que coforman daneses, noruegos, suecos y finlandeses (520.015) los que más aportaron a las llegadas a esta isla. A continuación se situaron los alemanes (444.623) y en tercer lugar, los procedentes de Gran Bretaña (352.396). Giro absoluto en Gran Canaria ¿Qué ha pasado desde entonces? Que la tortilla se ha dado la vuelta por completo y en la primera mitad de este año son los visitantes de Reino Unido los que en mayor número han llegado a Gran Canaria. Fueron un total de 426.165, cantidad que supera en 73.769 la alcanzada entre enero y junio de 2019. El avance en estos cuatro años es de un 20,9% que explica por sí solo el cambio. Sin embargo, el gran incremento en términos relativos se lo anotó Fuerteventura (30,32%). El número de turistas llegados desde Reino Unido a la planta alojativa majorera hasta junio alcanzó los 335.736, que son 78.128 más de los que arribaron en los seis primeros meses de 2019. Los números dejan, de momento, en nada al brexit y a los titubeos de la economía del país que dirige el premier Rishi Sunak. Sin embargo, no ocurre así en el conjunto de España. Es la secular relación directa que el Archipiélago mantiene con el Reino Unido la que salvaguarda la aportación a la industria alojativa.