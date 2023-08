Los autónomos tienen una de las condiciones fiscales más difíciles, porque muchas veces sus ingresos, después de todo lo que han tenido que pagar, no les dan para poder vivir. Ellos tienen un trabajo muy duro con una carga de impuestos bastante fuerte.

La Seguridad Social sabe que esto es un problema y ha sacado esta ayuda para que puedan llegar a fin de mes. Es complementaria con otros pagos del Estado y su fin principal es que tengan un apoyo extra cuando lo necesiten para no ir con el agua al cuello. Para poder acogerte tienes que cumplir unos requisitos que te asegurarán una renta mínima mensual.

Una ayuda complementaria

Esta prestación no contributiva es el Ingreso Mínimo Vital, aprobado en 2020 y que desde este 2023 está abierto a los trabajadores que cotizan en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA). Según datos del Ministerio de la Seguridad Social, actualmente 1,9 millones de personas se benefician de esta ayuda. El IMV se creó para ayudar a las familias más vulnerables que no podían subsistir, sobre todo, asalariados y desempleados. Ahora, diferentes circunstancias han hecho que este abanico se abra a más personas que lo necesitan, como los ya mencionados autónomos cuya renta no es suficiente.

Esta paga no tiene una cuantía fija, y varía en función de la situación laboral del solicitante. Si está desempleado cobra el 100%, que son 565,37 €. Además, las familias monoparentales y las unidades que cuenten con un miembro con una discapacidad igual o superior al 65% contarán con incremento extra del 20%. Una vez ya esté trabajando, el importe se fija en la parte diferencial entre el salario y el límite fijado por el Gobierno.

Para poder recibir el IMV, según el artículo 7 del Real Decreto Ley 20/2020, debes cumplir los siguientes requisitos:

Presentar una edad entre los 23 y los 65 años , aunque los menores de 18 años también pueden cuando tengan, al menos, un menor a su cargo.

, aunque los menores de 18 años también pueden cuando tengan, al menos, un menor a su cargo. Residir legalmente en España durante al menos un año antes de la solicitud.

durante al menos un año antes de la solicitud. Estar exentos de esta condición las víctimas de violencia de género, de explotación sexual y de trata de seres humanos.

de violencia de género, de explotación sexual y de trata de seres humanos. Demostrar una situación de vulnerabilidad económica .

. No superar los límites de la renta ni del patrimonio en el año anterior. Estos varían entre los 16.917,60 € anuales para una sola persona y los 43.985,76 € al año para una familia.

ni del patrimonio en el año anterior. Estos varían entre los 16.917,60 € anuales para una sola persona y los 43.985,76 € al año para una familia. Las personas que vivan solas deben acreditar esa condición durante al menos los tres años anteriores a la solicitud.

a la solicitud. Finalizar las prestaciones o pensiones a las que tuvieran derecho los autónomos (aquí no entraría no el paro ni los subsidios por desempleo, porque no cotizan para ello).

a las que tuvieran derecho los autónomos (aquí no entraría no el paro ni los subsidios por desempleo, porque no cotizan para ello). Estar inscrito como demandante de empleo, aunque no es necesario en el momento de presentar la solicitud, sí debe debe realizarse, como máximo, en los seis meses posteriores de pedirla.

Este derecho se perderá en el momento en el que el autónomo comience a facturar más dinero y sus rentas sean superiores a los límites establecidos.