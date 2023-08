Tal día como hoy, un 4 de agosto de hace 33 años, se abrieron las puertas del Arona Gran Hotel, y allí ya estaba la joven palmera Vicky Barreto trabajando como ayudante de recepción.

Viajamos de la mano de Vicky, que actualmente es jefa de recepción del hotel. «Soy de la promoción de Turismo del 90’, empecé a estudiar en 1987 en la única escuela de Turismo que había en la isla. Cuando terminé mi reválida, en el mes de junio, me hice un currículum y antes de irme a La Palma de vacaciones de verano, me paseé por todo el sur con mi carpetita. Recuerdo que fui a las oficinas de Recursos Humanos de Spring, que, en aquel momento, era donde ahora está la ludoteca del Bitácora.

Me entrevistó Emilio Díez y enseguida me ofreció un puesto de ayudante de recepción. Dije que sí aun sin saber para qué hotel me querían. El Sr. Díez me dijo que podía irme de vacaciones pero yo no quise irme, no fuera a ser que se olvidaran de mí. Así que entré de prácticas en Recursos Humanos hasta que se abrió el Arona Gran y ahí estaba yo dando la bienvenida a los primeros clientes.»

La mesa de Vicky, al igual que la recepción de un hotel, es un ‘nexo de unión’ de todos los departamentos. Está situada entre los dos mundos, las puertas que salen al hotel y las que entran al pasillo de personal: «En el lugar perfecto para que lleguen todas las historias.» Las de los dos bandos: clientes/as y personal. Algunos advierten temas urgentes que solucionar, otros entran sólo buscando la complicidad de Vicky.

«En febrero de 1993 me ascendieron a jefa de recepción», explica entornando sus ojos. «Siempre he sido muy trabajadora y además he tenido la suerte de que toda la gente que ha venido a este departamento lo ha hecho sin prepotencia, con ganas de aprender. Nos hemos ido adaptando a las nuevas formas de trabajar y nunca damos nada por sentado», y explica desde su experiencia: «Aquí todos sumamos.»

«Lo más importante de nuestro puesto», nos cuenta, «es tener toda la información porque la atención al cliente sólo es buena si sabes lo que se cuece detrás.»

Además de ser la responsable de la recepción de un hotel de 391 habitaciones, Vicky tiene una hija que está actualmente estudiando Medicina. La maternidad le dio herramientas para la gestión de su trabajo: «Soy exigente con el equipo pero también soy la primera en remar, y si hay que cargar maletas o acompañar a una clienta al hospital, soy la primera en hacerlo.» Sus empleados dicen de ella que es «un corazón abierto.»

La época más dura de su trabajo dice que fue sin duda la llegada del COVID. «Recuerdo el momento en el que la directora, Alexia Oliva, nos reunió a todos. No teníamos ni idea de qué hacer», empieza Vicky. «Era una sensación de que todo lo que conocías y cómo lo conocías, había cambiado. Los últimos minutos antes de cerrar quedábamos muy pocos, el momento de recoger todo y tirar la basura para cerrar fue tristísimo», recuerda emocionada.

La recepción conoce tanto a Vicky como ella la recepción. Ambas llegaron a la vez y han sido compañeras de viaje a través de todos los cambios y reformas de estos 33 años. Y es algo que se nota en su forma de actuar, de trabajar en equipo y de tratar con los clientes. Está como en casa porque el Arona Gran es su casa.