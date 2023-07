España cerró el mes de julio como el tercer país con menor inflación de toda la Unión Europea, solo superado por Bélgica y Luxemburgo. Pese al repunte de precios ya avanzado por el INE, que ha interrumpido la tendencia a la moderación en la que estaba inmersa la economía española desde hace meses, España entra en la segunda mitad del 2023 en esa tercera plaza en el índice de precios de toda Europa. Mientras en la media de la zona euro el IPC se sitúa en el 5,3%, según los datos actualizados este lunes por Eurostat, dos décimas menos que el mes anterior. España registró un 2,1%, un nivel de precios casi dos veces menor.

Los alimentos y demás elementos de la cesta de la compra siguen empujando al alza los precios en Europa, mientras la energía -antaño principal dolor de cabeza- sigue a la baja. Los datos adelantados de julio para el conjunto de la zona euro apuntan, no obstante, hacia una moderación de los alimentos no procesados, que actualmente las familias pagan el 9,2% más caros que hace un año. No obstante, los alimentos en su conjunto, sumando procesados y no procesados registraron un tenue repunte hasta el 10,8%, seguido por los servicios (+5,6%), otros productos (+5%), mientras la energía siguiendo bajando, concretamente un 6,1% interanual.

Dentro de la economía europea hay países que han ido reduciendo de manera más intensa sus niveles de inflación que otros. España está dentro del bloque de los primeros, aunque ha visto como otros estados le han adelantado en esa carrera por contener la evolución de los precios. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se despedía del 2022 felicitándose de tener el IPC más bajo de toda Europa, a partir de enero del 2023 esa corona se la han ido disputando entre Luxemburgo y Bélgica, relegando a España a un tercer puesto.

Actualmente son los belgas, con un íncremento interanual del 1,6%, quienes ven crecer menos sus precios. En el otro lado de la balance está Eslovaquia que, dentro de todos los países que facilitan datos adelantados de inflación, es quien mayor IPC registra, del 10,2% interanual.

Mientras el Banco Central Europea (BCE) mantiene su ofensiva contra la evolución al alza de los precios y sigue subiendo los tipos de interés, la inflación en Europa va remitiendo pero sigue lejos de ese 2% ambicionado por Christine Lagarde. La inercia de los precios no está siendo homogénea y en julio, pese a bajar el IPC de la eurozona dos décimas, la mitad de los estados de los que hay datos disponibles registraron un incremento de precios y la otra mitad un descenso.

Actualmente los mayores niveles de precios se concentran en los estados del este del Viejo Contiente, casi en un orden proporcional a la cercanía con la guerra de Ucrania. Y es que Eslovaquia, Lituania, Croacia o Austria son actualmente los estados con mayores niveles de inflación.

A expensas de los datos definitivos de otros países aledaños que todavía no han remitido sus cifras a Eurostat, pero que en junio registraban datos muy superiores. Es el caso de Hungría (19,9%), República Checa (11,2%) y Polonia (11%); estos dos últimos registran niveles de precios que tenía España hace un año, cuando la invasión de Vladímir Putin estaba mucho más reciente.