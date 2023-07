Ya se nota la crisis: los turistas reducen al mínimo la estancia en los hoteles isleños

La industria turística canaria tendrá un muy buen verano. Y es más que probable que también tendrá una muy buena primera parte de la temporada invernal, esa que transcurre entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. De hecho, las previsiones que maneja la Consejería de Turismo apuntan hacia un 2023 en el que la facturación del sector alcanzará los 19.000 millones de euros y el número de turistas superará los 16 millones, lo que supondría un nuevo récord histórico. Así que, de momento, hay turistas de sobra. Reino Unido y Alemania, que por ese orden son los dos principales caladeros de clientes del motor de la economía regional, atraviesan sendas crisis.

En Berlín ya han caído en recesión –leve, pero recesión al fin y al cabo– y en Londres la situación es incluso peor, con una crisis hipotecaria en ciernes. Por ahora, las familias inglesas y alemanas de trabajadores –que son los turistas mayoritarios en el Archipiélago– no faltan a su cita anual con las Islas gracias al remanente del ahorro acumulado durante lo peor de la pandemia y, sobre todo, por el boom poscovid, es decir, por la necesidad de recuperar ese tiempo perdido que se llevó la crisis del coronavirus. Pero aunque 2023 será un año más que positivo para la industria canaria por excelencia, no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista. Si la crisis en Alemania y Reino Unido no es pasajera –y no parece que vaya a ser pasajera–, estarán en riesgo la segunda mitad de la inminente temporada de invierno –de enero a marzo-abril de 2024– y el próximo verano. Es más, aunque los grandes números de facturación y visitantes enmascaran otros datos, lo cierto es que ya hay una clara señal de agotamiento de la demanda turística: ingleses, alemanes y demás siguen viniendo, sí, pero han reducido al mínimo su estancia en el Archipiélago.

Los hoteles de la Comunidad Autónoma tuvieron el mes pasado una estancia media de 6,32 días. Los huéspedes, en su inmensa mayoría turistas y en su gran mayoría turistas extranjeros, permanecieron en los establecimientos un poquito menos de tiempo que en junio de 2022, cuando se registró una estancia media de 6,36 días. No obstante, para ver en qué medida ese 6,32 del pasado mes es una cifra más o menos alta hay que echar la vista atrás. Pues bien, la Encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece información de las estancias en los hoteles de las distintas Comunidades Autónomas desde 1999, y resulta que ese 6,32 es la media más baja en un sexto mes de año –excluidos, claro, junio de 2020 y junio de 2021 por la afección de la pandemia–. Dicho de otro modo: nunca desde 1999, es decir, nunca en los últimos 25 años, se había registrado una estancia media tan corta en los hoteles de las Islas en un mes de junio. Y no fue algo puntual.

Quienes se alojaron en mayo permanecieron en sus hoteles 6,23 días, también una de las estancias medias más cortas de la serie histórica en un quinto mes de año, pero es que en abril fueron 6,05 días. 6,05 días que son la estancia más baja de siempre en los establecimientos de la región.

En ninguno de los 294 meses transcurridos entre enero de 1999 y junio de 2023 se había registrado en los hoteles de las Islas una estancia media tan corta como esos 6,05 días del pasado abril. Los turistas continúan viniendo en masa, tanto como en cualquier año de bonanza, pero ya se quedan menos tiempo.

Los datos del INE no son los únicos que muestran señales de desaceleración de la demanda turística. La propia consejera canaria de Turismo, Jessica de León, adelantó a este diario que ya han notado esa desaceleración en el ritmo de las reservas, y el economista José Miguel González, director del área de Consultoría del despacho Corporación 5, hacía este viernes mención de esa reducción de la estancia media durante la presentación del informe de coyuntura que Corporación 5 elabora cada trimestre para la CEOE-Tenerife. Es más, la patronal ve en las crisis alemana y británica uno de los grandes riesgos para la economía isleña.

También la estadística del Ministerio de Turismo muestra cómo los visitantes se quedan menos tiempo. Los datos de Turespaña se ciñen a los extranjeros, que a lo largo del año han permanecido en Canarias –ya no en los hoteles, sino en el destino– una media de 7,2 días. En 2022 fueron 7,5.