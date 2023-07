La guerra abierta hace siete años entre el diseñador Ángel Schlesser y Óscar Areces, exdirectivo y accionista de El Corte Inglés, sigue viva en los tribunales a cuenta de cuatro cuadros valorados en decenas de miles de euros. Uno de ellos, por ejemplo, y según ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fue comprado por la firma en 2010 por 30.000 euros más IVA. Nueve años más tarde, fue subastado en Londres, no se sabe por quién, y adjudicado por una cantidad estimada de 169.350 euros, según el portal de subastas Barnebys.

La mala relación entre el diseñador cántabro y el que fuera responsable del departamento de marcas de moda femeninas de El Corte Inglés no habría empezado, sin embargo, a cuenta de estos cuadros. El divorcio entre ambos se habría producido prácticamente desde el mismo momento de la compra de la firma por parte de Areces, y, fruto supuestamente de esa mala relación, Schlesser dejó de ser director creativo de la firma apenas cuatro meses más tarde.

Ahora, en un procedimiento juzgado a mediados de abril por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ambos han vuelto a chocar, esta vez a cuenta de esos cuatro cuadros que Schlesser sostenía que eran de su propiedad antes de la venta de la compañía. A pesar de que en 2019 renunció formalmente a esa pretensión, Areces le acusó de haber fabricado facturas falsas para apoyar su causa e intentar que fuese condenado por ello.

En la sentencia consultada, sin embargo, el tribunal confirmó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 53 de Madrid dictada en abril de 2019 al estimar que Schlesser, que en realidad se llama Ángel Fernández Ovejero, debía ser absuelto "libremente de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa procesal".

Obras de Tillmans y Pruit

Las cuatro obras que están manteniendo vivo este particular episodio de la guerra entre ambos son Panorama (Suspensión), de Jean-Marc Bustamante, Sin título, de Max Neuman, Very Cherry, de ROB Pruit y Freischwimmer 87, de Wolfgang Tillmans.

La intención, por tanto, de Fernández Ovejero era que la justicia declarase que las cuatro obras que fueron compradas por un total de 107.000 euros más IVA entre 2007 y 2010 eran de su propiedad y no de la empresa que había comprado al 75% el ex accionista de El Corte Inglés. Según explica la sentencia del TSJM, los cuadros de Bustamante, Neuman y Pruit "no constan en el inventario ni en la contabilidad de Angel Schlesser, SL", mientras que la cuarta, la de Tillmans, sí que aparece en forma de factura de compra emitida por la empresa.

Este periódico desconoce, porque no ha conseguido contactar con Fernández Ovejero ni Areces, dónde se encuentran actualmente las obras, pero, según el portal de subastas Barnebys, uno de los más importantes del mundo, la obra de Tillmans fue subastada el 26 de junio de 2019 en Londres y adjudicada por una cantidad estimada de 169.350 euros. Ángel Schlesser, SL la había comprado nueve años antes por 30.000 euros más IVA.

Facturas que no son "falsas"

Los magistrados de la Sala Civil y lo Penal del TSJM se muestran críticos en la sentencia del pasado mes de abril con la argumentación aportada por Areces, pues, por ejemplo, en relación al relato de los hechos presentado por su defensa dicen que, "lejos de ser una síntesis del relato histórico, resulta una ampliación trufada de pormenores alusivos a la mendacidad e intento de manipulación y fraude procesal".

"Se presentaron tres documentos que no se corresponden con los hechos realmente producidos", sostuvo sin embargo el abogado que representa al actual dueño de la firma. Areces, que desde el pasado 30 de junio de 2023 es administrador único de Angel Schlesser, SL, según ha podido comprobar este periódico a través del Registro Mercantil, llegó a acusar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de llevar a cabo una "valoración de la prueba incoherente y arbitraria", razón por la que decidió presentar un recurso que ahora ha desestimado el TSJM.

Entre los motivos para rechazarlo, explica esa sentencia, la Sala sostiene que lo descrito por la representación de Areces no es más que una narración que tiene como único propósito demostrar que Schlesser y un marchante de arte crearon "facturas falsas y mendaces en connivencia para luego aportarlas al procedimiento judicial y dar consistencia a su demanda", lo que a ojos de la justicia no se corresponde con la realidad. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa para conocer si Areces se plantea presentar un nuevo recurso, pero no ha obtenido respuesta por su parte.

Una guerra que dura siete años

En 2016, Óscar Areces, exdirectivo y accionista de El Corte Inglés, se hizo con el 75% de la empresa a través de la sociedad Corporación Prinoa, aunque no llegaron a trascender las cantidades del proceso de compra. Desde entonces, las diferencias entre el empresario y el diseñador han sido continuas, y, a pesar de que el contrato de compra establecía que Fernández Ovejero, es decir, Schlesser, debía permanecer en la empresa cinco años, dejó la dirección creativa ese mismo año tras ser supuestamente relegado y no aparecer ya en el primer desfile de la Pasarela Cibeles tras la compra.

Seis años después de ese momento, Ángel Schlesser fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2022, un premio concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte y que está dotado con 30.000 euros. El jurado quiso reconocer "la completa trayectoria artística y emprendedora de un creador español que consolidó una determinada estética hasta hacerla reconocible internacionalmente, de líneas puras e innovadoras".

Por su parte, la empresa está llevando a cabo un proceso de reconversión. Actualmente, la compañía no cuenta con ningún establecimiento propio tras cerrar sus tiendas en Palma y Madrid el año pasado, aunque sí mantiene activa su plataforma de ecommerce. En julio de 2022, apenas dos meses después del premio concedido al fundador de Ángel Schlesser, SL, la empresa acometió una ampliación de capital de 2,6 millones de euros entre sus accionistas de la que resultó la salida definitiva de Ángel Fernández Ovejero y se llevó a cabo una reducción de capital de 303.151 euros para compensar pérdidas.