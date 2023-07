All or Nothing: https://www.canarias7.es/gastronomia-c7/restaurantes/all-nothing-burguer-vuelve-sorprendernos-nuevo-local-20230702111859-nt.html

,,,,,,,,, El jugador de baloncesto del Real Madrid, Walter Tavares, presume de sus vacaciones en Lanzarote El deportista viajó a Lanzarote junto a su mujer y su hijo La Voz de Lanzarote El jugador del Real Madrid Baloncesto, Edy Walter Tavares, visitó hace unos días Lanzarote con su familia. El caboverdiano disfrutó de un viaje con su mujer y su hijo, en el que tuvo tiempo para divertirse pero también para relajarse. "Lanzarote es sinómino de paz", recogía en una publicación en su Instagram, acompañada de diferentes fotos tomadas por la isla como en las que se tomó en La Geria. Además, ha visitado los rincones destacados de la isla como: la Ermita de los Dolores en Tinajo, Puerto Calero en Yaiza, y muchos más. Lugares con los que ha querido enseñar un poco más de Lanzarote a sus seguidores y trasladar la familiaridad con la que le ha acogido la isla. Más información en La Voz de Lanzarote