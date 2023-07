Estamos en pleno verano y lo habitual es tener en nuestra nevera frutas propias de esta época del año, como son las sandías y los melones, pero la presencia de estas frutas se ha vuelto cada vez más escasa en las mesas españolas.

Estas frutas, conocidas por su alto contenido en agua y beneficios para la salud, están enfrentando una situación crítica debido a diversos factores que amenazan su producción y disponibilidad.

Los efectos de los cambios climáticos bruscos, periodos de sequía y fuertes tormentas han tenido un impacto devastador en la cosecha de sandía y melón en distintos puntos de la geografía española. Los agricultores se ven cada vez más desalentados por la incertidumbre sobre si podrán regar sus cultivos y la calidad del agua disponible para ello.

Recursos hídricos

Una de las asociaciones que representa a los agricultores, Asaja en Alicante, señala específicamente al recorte de los recursos hídricos en el trasvase Tajo-Segura como una de las principales razones detrás del dramático descenso en el volumen de ambas frutas. La estabilización de la gestión hídrica se convierte en una demanda urgente para evitar la desaparición de estos cultivos.

No solo los problemas de agua afectan a los agricultores, sino que también se enfrentan a una grave crisis económica. «Los productores no pueden plantar si no tienen la certeza de que podrán regar sus cultivos, ni de cuál será la calidad del agua de la que dispondrán», defienden en declaraciones recogidas por los medios locales.

A pesar de los altos precios que los consumidores pagan por sandías y melones en el mercado, los agricultores reciben precios muy bajos en origen, lo que dificulta cubrir los costes de producción y deja pocos márgenes de beneficio.

Abandonan los cultivos

Ante la escasez de agua y la disminución en la producción, muchos agricultores se han visto obligados a abandonar sus cultivos por el temor a no tener acceso al recurso más esencial para sus campos.

Es evidente que se necesita una acción inmediata para proteger la producción de estas emblemáticas frutas del verano. Las autoridades, los agricultores y la sociedad en general deben unirse para encontrar soluciones sostenibles que garanticen el suministro de agua necesario para cultivar sandías y melones. Además, se requiere una revisión del sistema de precios para asegurar que los agricultores puedan obtener un ingreso justo por su trabajo y esfuerzo.

De lo contrario, nos enfrentamos a un futuro donde nuestras frutas más características del verano podrían desaparecer de nuestras mesas, dejando un vacío en la tradición y el disfrute de estos sabores refrescantes y saludables. El desabastecimiento de estas frutas no ha pasado desapercibido para los consumidores y a través de varias redes sociales muchos se han preguntado por la escasez en los mercados o, en el caso de encontrar estas frutas también han hecho referencia a los elevados precios a los que se venden.