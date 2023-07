Urgen más de 500 chóferes para evitar el bloqueo del transporte en las Islas

Un estudio elaborado por The Adecco Group Institute coloca al sector del transporte y almacenamiento como el que enfrenta más dificultades para cubrir los puestos de trabajo. Un 17,8% del total de empleos ofertados en el país sin éxito se concentra en este ámbito; en las Islas, el 50%, la mitad. «El problema es casi mundial, con graves dificultades tanto en Europa como en Estados Unidos», afirma el secretario general de la FET, José Ángel Hernández.

Dos son los factores principales que alimentan la expansión de la situación negativa. El primero de ellos tiene que ver con la paulatina jubilación de los integrantes de una generación que tuvo la oportunidad de obtener los permisos de conducción pertinentes durante el servicio militar obligatorio. Y esto ayuda a entender la segunda variable: hacerse con el carné y el certificado de aptitud profesional (CAP) es caro, «entre 3.000 y 4.000 euros con el mínimo de prácticas y aprobando a la primera», detalla Hernández.

Este año fue el primero de una iniciativa impulsada por la patronal y que costea con dinero público la obtención del carné, salvo tasas de examen y reconocimiento médico. Una «experiencia piloto», tal y como la define el directivo de la patronal, que ofertó 150 plazas y recibió 1.200 solicitudes. José Ángel Hernández no halla problemas para que el nuevo Gobierno de Canarias retome la medida y la refuerce; la inserción laboral es del cien por cien.

Esta primera edición se ha celebrado solo en Gran Canaria y Tenerife. Las modificaciones presupuestarias que pudieron realizarse correspondían a partidas de estas dos islas únicamente. La intención es que el año próximo sean más las que puedan ofertar los cursos. Además, de manera casi obligada. «Fuerteventura y La Palma tienen ya serios problemas para atender todos los servicios cuando coinciden el escolar, el turístico y la llegada de cruceros», explica el secretario general de la patronal canaria del transporte.

Otro de los flancos que la iniciativa pública intentará cubrir será el de la presencia de mujeres al volante de guaguas y camiones. La masculinización continúa siendo muy alta, aunque en los últimos años se ha caminado, con lentitud, en sentido contrario.

Tal es la necesidad de profesionales del volante que incluso algunas empresas han decidido costear de su propia caja la formación de los trabajadores. A cambio de «comprometerse a permanecer un año», explica Hernández. Si caro es obtener el permiso, más caro resulta tener que echar el cierre por no contar con personal.

Otro factor que ha actuado como acelerante es el de la gratuidad del transporte urbano e interurbano. Empresas como Global, Titsa o Guaguas Municipales han tenido que incrementar su oferta para atender un mayor volumen de usuarios. No tienen problemas para cubrir sus ofertas de empleo, pero lo hacen con trabajadores que vienen del ámbito privado, con lo que el transporte de mercancías o el servicio discrecional de guaguas quedan desnudos.

El secretario general de la FET afirma que la situación ha conducido a que sean varias las empresas que han retrasado su agenda de compras de nuevos vehículos ante la seguridad de que no habrá manos que los atiendan. Negocio hay, pero falta personal.

La restauración también lo tiene complicado

El informe de The Adecco Group señala que el «39,1% de los expertos encuestados de Canarias consideran» que el de «trabajador asalariado de los servicios de restauración» es un «perfil de difícil cobertura». Llama sobre todo la atención que ese porcentaje es 19,1 puntos mayor que el registrado el año pasado. Se trata de una paradoja ampliamente tratada durante los últimos años y que tiene su origen en el estallido de la pandemia, cuando un alto número de trabajadores del sector decidieron retornar a sus países de origen ante la imposibilidad de mantener sus ingresos. Hace solo tres meses, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio de Santa Cruz de Tenerife (AERO), Carlos Quintero, aseguró que algunos restaurantes permanecían con las puertas cerradas al no conseguir completar sus plantillas y otros habían reducido el servicio. Como en el caso del transporte, también en la hostelería existen carencias formativas. En opinión de los empresarios, ya no basta con llevar una bandeja y menos aún en las zonas eminentemente turísticas, donde hablar idiomas resulta casi obligado. Desde la otra parte, los sindicatos denuncian escasez salarial y horas extraordinarias no abonadas. También en abril el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, Fermín Sánchez, aseguró que las irregularidades no son lo general y el convenio de Las Palmas es de los mejores de España. | J. G. H.