Carmen Toubes: "Tenemos 200 trabajadores y vamos a duplicar el número en unos años"

Un año en Canarias. ¿Ha transcurrido según lo previsto?

Desde el primer momento se acogió nuestra llegada con expectación. Había muchas ganas de conocer nuestros productos y forma de hacer. La acogida durante todo el año ha sido muy buena. Nos ha bastado este tiempo para posicionarnos como una opción de compra relevante para la mayoría de los canarios y canarias. Más de seis de cada diez, un 65%, afirma que nos tiene entre sus opciones para realizar la compra habitual y más de un 40% ya ha adquirido productos en alguno de los diez establecimientos que tenemos repartidos por el Archipiélago.

En números. ¿A cuánto ha ascendido la facturación?

Más que darle una cifra, afirmo que tenemos previsto seguir creciendo e invirtiendo en Canarias con la apertura de nuevos supermercados y generando nuevas oportunidades de empleo.

No me contesta pero entiendo que no han ido mal las cosas si pretenden abrir más centros.

Tenemos un compromiso y grandes planes de crecimiento en las Islas. Es la comunidad autónoma en la que más supermercados abrimos el año pasado. Antes de que termine 2023, en este segundo semestre tenemos previstas dos aperturas más.

¿Hasta dónde esperan llegar?

Contar con 20 supermercados en los próximos dos años. Es esencial para cumplir con el compromiso de seguir acercando nuestra opción de compra a los clientes canarios. Vamos a seguir invirtiendo en nuestro crecimiento en las Islas.

¿Qué cuota de mercado han conseguido? ¿Y hasta cuál consideran que pueden aspirar? ¿Cuál tienen en toda España?

Nuestra estrategia pasa por ofrecer productos con un nivel de calidad muy exigente al mejor precio. Hemos alcanzado una cuota de mercado del 1,2% en el Archipiélago, según datos de la consultora Kantar Worldpanel, una cifra que avala la buena acogida de la que le hablaba. Ahora bien, por supuesto que esto no es ningún final de trayecto, vamos a seguir trabajando para convencer a los canarios con nuestra oferta, la relación calidad-precio de nuestros productos y la experiencia de compra que ofrecemos. Estamos seguros de que vamos a conseguir convertirnos en el supermercado de confianza en el que realizan sus compras habituales cada vez más personas. Y por terminar de contestar su pregunta, en el conjunto del país nuestra cuota de mercado es del 1,5%.

Volviendo a los datos operativos, ¿se ha alcanzado el umbral que permite pensar en ampliaciones de plantilla?

En solo el primer año hemos realizado 200 nuevas contrataciones, entre personal de supermercados, de administración y de la plataforma logística. Nos hemos comprometido a generar empleo de calidad y estable. Evidentemente, si vamos a abrir más tiendas, lo que también conlleva incrementar la capacidad logística, será necesario ampliar la plantilla y nos proponemos duplicarla en los próximos años, hasta los 400 puestos de trabajo. Irán llegando de manera paulatina, según vaya creciendo nuestra presencia en la comunidad autónoma.

Llegaron a Canarias en plena polémica por el aumento de los precios. Decía en una reciente entrevista para este periódico el Nobel Paul Krugman que no cabía duda sobre que ha habido empresas que han aprovechado el río revuelto para pescar.

El sector de la distribución es esencial para la economía española y para la ciudadanía. Al igual que muchos otros, se ha visto muy directamente afectado por el difícil contexto global y llevamos muchos meses trabajando y dedicando nuestros mayores esfuerzos para que el impacto de todos los factores externos repercuta lo mínimo posible en el consumidor. Somos la empresa creadora del descuento, es nuestra forma de afrontar diariamente el trabajo y la estrategia que nos permite ser una opción de compra para cada vez más clientes, que pueden así beneficiarse de los precios más bajos disponibles en el mercado.

¿En cuánto estaba el margen y dónde se sitúa ahora?

Dedicamos nuestros mayores esfuerzos para que las familias puedan encontrar vías de ahorro en productos básicos y habituales de su cesta de la compra. En esa dirección estamos orientados.

¿Cuál diría que es su rasgo competitivo diferencial?

Desarrollamos lo que se llama modelo de negocio orientado al descuento y esto significa que toda nuestra actividad se centra en lograr precios muy competitivos, con la calidad y la responsabilidad con toda la cadena de valor muy presentes. Nos basamos en el desarrollo de nuestra marca propia; casi nueve de cada diez productos. Además, establecemos relaciones de confianza con nuestros proveedores, el 80% nacionales.

¿Qué porcentaje de sus compras tienen por protagonistas a proveedores locales? ¿Prevén incrementar esa cuota?

Un 20%, tenemos un fuerte compromiso con el producto local. Queremos que los clientes confíen en nosotros y nuestros establecimientos, pero también en nuestros productos. Por eso trabajamos estrechamente con cerca de 70 proveedores canarios para abastecer nuestros supermercado. El surtido de productos locales va ya por las 450 referencias: frescos, lácteos, bebidas o congelados, entre otros. Uno de cada cinco productos está elaborado y cultivado en el territorio, y nuestra intención es seguir incorporando de manera sostenida más, tanto para nuestros supermercados en las Islas como para la Península.

¿Tienen dependencia directa del turismo? ¿Nota la facturación la diferencia entre temporada alta y baja, por ejemplo?

Nuestro objetivo es facilitar siempre una compra fácil y cómoda para todos en todas partes. Es cierto que la afluencia de clientes en nuestros establecimientos puede variar dependiendo de la época del año y la ubicación, siendo conocedores de la casuística concreta de cada tienda nos adaptamos en todo momento a las necesidades de nuestros clientes y de la zona donde estén ubicados.

¿Se plantean la entrada en este segmento? Es decir, ¿la apertura de tiendas en núcleos eminentemente turísticos?

Analizamos y estudiamos de forma continua cuál puede ser la mejor ubicación en la que podemos abrir un supermercado, queremos estar cada día más cerca de nuestros clientes y, en ese sentido, valoramos todas las opciones.

Cumplen un año prácticamente entre dos citas electorales. ¿Afecta a la velocidad de implantación de su plan de negocio? ¿Se ralentiza la ejecución?

Generalmente, trabajamos con una proyección a largo plazo que nos permite disponer del tiempo suficiente para hacer las gestiones necesarias independientemente de situaciones como esta.

¿Notan la pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias? ¿Ha cambiado en un año la configuración de las compras tipo? ¿Qué productos salen triunfantes y cuáles decaen?

Notamos más confianza en los productos de marca propia y más exigencia en las decisiones de compra de los clientes. El consumidor que se ha mostrado muy sensible al precio ha mantenido una exigencia de calidad muy elevada y claro que se ha visto reflejado en sus hábitos de compra, que han cambiado ligeramente. Cerca de ocho de cada diez familias canarias han reducido su consumo de productos frescos respecto al año anterior, y el precio ha ganado peso como factor de compra; solo por detrás de la relación calidad-precio, según datos de la quinta edición del Observatorio de Frescos que elabora nuestra empresa. Otro de los efectos que hemos detectado entre los clientes canarios ha sido una mayor compra de productos de marca propia. El Estudio de la Marca Propia de ALDI revela que el 73% de las familias han aumentado su consumo en los últimos tres años, y siete de cada diez aseguran haber empezado a comprar estos productos por su precio. De hecho, la marca propia ya representa el 80% de las cestas de nuestros clientes en Canarias.