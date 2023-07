Adif prevé ejecutar 1.000 millones en obras en el corredor mediterráneo en 2023

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, prevé ejecutar 1.000 millones en obras en el corredor mediterráneo a lo largo de 2023, según la previsión de la oficina del comisionado del gobierno para el corredor mediterráneo. Se trata de actuaciones en la "rama litoral Algeciras-frontera francesa" y en el corredor Sagunt-Teruel, ambos ejes prioritarios en las redes transeuropeas de transportes (RTE-T). La previsión de ejecución de obras para 2023 se realiza "atendiendo a la proyección de lo ejecutado en los cinco primeros meses, el grado de maduración del proyecto y la experiencia de cierre de ejercicio en otros años", señala el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira. En los seis primeros meses de 2023 también se han licitado obras por valor de 797,74 millones de euros, según los datos oficiales que maneja la oficina.los datos no se han facilitado desglosado por comunidades autónomas.

Desde el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo contrarrestan así el chequeo semestral de la Asociación valenciana de empresarios (AVE) a través del movimiento #Quierocorredor que el pasado lunes señalaban que no veían avances visibles en el eje ferroviario. "Las obras no avanzan al ritmo anunciado y prometido por el Gobierno", señalaron fuentes de AVE. "Todo está en marcha, pero sin avances sustanciales y las obras van, pero no al ritmo que nosotros quisiéramos o que esperábamos", aseguró Vicente Boluda.

Frente a estas declaraciones, desde la oficina del comisionado del gobierno para el corredor mediterráneo señalan que desde 2018, cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno central, las licitaciones en el corredor mediterráneo, la rama litoral Algeciras-Frontera, más la línea Sagunt-Teruel, han ascendido a 5.417,839 millones de euros, con IVA. En este mismo periodo las adjudicaciones suponen una cifra ligeramente menor: 3.902,11 millones de euros, IVA incluido .

A la vista de estas cifras, el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, destaca que "se ha superado la cifra de los 5.000 millones de euros licitados desde 2018, ya que la anterior cifra de la que disponíamos era de 4.477,55 millones. Una cifra muy relevante y que muestra el compromiso sostenido con el corredor mediterráneo en este período" por parte de Adif y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este mismo periodo las adjudicaciones se acercan a los 4.000 millones.

Unas cifras con las que Josep Vicent Boira señala que "el juicio sobre avances o no avances en el corredor deben ponerse en relación con la tendencia de fondo y con el compromiso con el proyecto". El comisionado destaca que "hay un apoyo sostenido al mismo, que se expresa en estos datos (además con financiación europea). El corredor mediterráneo, con estos datos, es irreversible, además de trabajar a favor de la descarbonización del transporte, el combate al cambio climático, el apoyo a las exportaciones, la reindustrialización y la conexión ferroportuaria".