El cofundador y consejero delegado de la automotriz estadounidense Tesla, Elon Musk, mostró este jueves su convicción de que sus vehículos ofrecerán conducción autónoma sin intervención humana antes de que finalice 2023.

En una intervención durante la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), celebrada en la megalópolis china de Shanghái, el ejecutivo aseguró que, durante las últimas pruebas de sus sistemas en las carreteras de Estados Unidos, "raramente requieren de intervención humana".

En noviembre del año pasado, Tesla abrió la beta de su sistema de conducción asistida Full Self-Driving (FSD) para todos los conductores en Norteamérica que habían adquirido la opción y cumplían con las condiciones de métrica de uso requeridas por la compañía.

FSD Beta permite a los vehículos de Tesla tener un cierto grado de conducción autónoma aunque el conductor necesita estar siempre atento, con las manos en el volante, para asumir el control del coche en cualquier momento.

No obstante, su desarrollo estuvo marcado por la controversia: cuando Musk anunció el sistema FSD a finales de 2016, el empresario dio a entender que garantizaba la total conducción autónoma de los automóviles de Tesla.

Posteriormente, aseguró que el sistema no necesitaría ningún tipo de supervisión humana a partir de 2020, algo que todavía no se ha cumplido.

"Creo que se puede conseguir una conducción totalmente automática de nivel 4 o 5 (los niveles en los que no es necesario que haya un humano conduciendo) a finales de este año. Ya he hecho predicciones antes y todas fueron erróneas, pero creo que, en este momento, los pronósticos están más cerca de la realidad que nunca", indicó Musk, citado por el portal de noticias shanghainés The Paper.

La prensa local también indica que el empresario aseguró que Tesla está dispuesta a compartir su tecnología de conducción autónoma con otras automotrices.

El directivo también tuvo palabras para las capacidades de desarrollo de la inteligencia artificial en China al asegurar que, cuando el país asiático decide hacer una cosa, "es capaz de hacerla bien".

Asimismo, Musk afirmó que el robot humanoide que está desarrollando Tesla para realizar trabajos "peligrosos" que la gente no quiera hacer está todavía en las fases iniciales de desarrollo.