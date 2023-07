Gallardón propone un consenso PP-PSOE para atraer la inversión foránea

En estos términos se expresó el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, entre otro cargos, durante su participación, ayer, en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. No habló de un pacto de gobierno, algo que tanto él como su compañero de escenario, el economista José Carlos Díez, estiman muy alejada.

Sin embargo, este último explicó que el programa presentado esta misma semana por el PP es «muy centrado». Tanto que, siempre según sus palabras, «el 70%» de las medidas que incluye «tienen muchas posibilidades de pactarse con el PSOE».

Ese consenso básico invocado por Ruiz-Gallardón –«estoy totalmente apartado de la política», aclaró– para, entre otras, la «política energética o económica» supondría un mensaje de estabilidad. Un escenario que mejoraría aún más «si se suma la seguridad jurídica», añadió el ahora abogado en ejercicio con despacho propio.

Todo ello para aprovechar, especialmente el Archipiélago, expuso el expolítico madrileño, la «explosión de crecimiento en el continente africano» que los analistas vienen anunciando desde hace años. La comunidad autónoma debe ser «protagonista y enlace en las relaciones comerciales» entre Europa y el continente vecino.

«Hay que cambiar el paradigma de falta de acuerdo, de confrontación y rotura de puentes», es decir, el esquema sobre el que se ha desarrollado la vida política española durante esta legislatura. No hacerlo, «perjudica al país y a su economía», explicó el madrileño.

En torno al porvenir de la actividad turística en el Archipiélago, Alberto Ruiz-Gallardón recomendó explorar territorios que garanticen la presencia de un valor añadido que aleje lo más posible del actual modelo de masas. De ese modo, se camina hacia la sostenibilidad de la actividad y se preservan los principales activos de la actividad alojativa canaria: el clima y la riqueza natural.

Conseguirlo tendrá mucho que ver con la capacidad de establecer modelos de funcionamiento público-privados, afirmó Ruiz-Gallardón. Un binomio reiteradamente invocado por la clase empresarial de las Islas como camino seguro al aprovechamiento y materialización de las ayudas dispuestas por la Unión Europea (UE) para reactivar las economías más afectadas por la pandemia.

En la misma línea, José Carlos Díez apuntó la «mejora de la calidad» de la oferta, en sentido amplio y no solo alojativa, para conseguir «un aumento del gasto medio entre los visitantes». En esa tarea advirtió de la necesidad de que se implique a otros sectores del tejido productivo.

Sobre si seguirá habiendo clientela, Díez se mostró seguro de que sí, «aunque no de una manera tan espectacular como este año». Al respecto, enumeró las dificultades que atraviesan los países de los que proceden las mayores tasas de demanda.

En este aspecto, la inflación continuará como protagonista y la subida de tipos puesta en práctica para atajarla se mantendrá «hasta el verano del próximo año».

Los populares ganan solo si la economía va mal

«Cuando dejé la política, me dediqué a pensar», señaló Alberto Ruiz-Gallardón; «eso no quiere decir que no pensara antes, cuando estaba en ejercicio», cerró la chanza. ¿Y qué pensó el exalcalde de Madrid? Entre otras cosas, que desde 1933 la derecha en España «nunca ha ganado unas elecciones democráticas» convocadas por un Gobierno del PSOE salvo cuando el contexto era de crisis económica; es decir, en 1996 y en 2011. Cierto que renovaron el crédito en 2000 y 2015, pero vuelco, lo que se dice vuelco, «solo con crisis económica», abundó el abogado madrileño. Entonces, con los números en la mano, «el 23J deberían ganar los socialistas. Sin embargo, pienso que ahora no va a ser así», giró el guion el también exministro de Justicia del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La diferencia que quebrará esa tendencia es, a su juicio, que en estos cuatro años «lo peor que ha hecho el PSOE ha sido elegir mal las compañías». De hecho, destacó que el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, «ya ha dicho que no piensa derogar la reforma laboral, que se anunció que iba a ser catastrófica, lo mismo que las subidas del salario mínimo interprofesional». No tanto «las medidas» del Gobierno de Pedro Sánchez como «las compañías» será el elemento diferencial que llevará «a los ciudadanos a cambiar» el Ejecutivo inclinando la balanza en favor de los conservadores, según Ruiz-Gallardón. | J. G. H.