Ford pone fin al Erte en Almussafes tras más de tres años

El expediente de regulación temporal de empleo (Erte), que con distinta gravedad ha venido impactando a la producción de la planta de Ford Almussafes en los últimos tres años, dirá su adiós definitivo el próximo 30 de junio. Aunque la multinacional no se ha pronunciado oficialmente al respecto, desde el sindicato mayoritario de la factoría valenciana -UGT- se da por hecho que este proceso terminará esta semana después de que en la reunión de seguimiento del expediente celebrada este lunes se eliminaran todas las paradas que estaban fijadas para esta semana tanto en las operaciones de vehículos como de motores. Con esta decisión, el calendario queda vacío de parones.

Porque, en concreto, la firma del óvalo ha decidido eliminar cuatro jornadas de detención productiva completa de nuevos vehículos -las que se extendían desde este martes hasta el próximo viernes- y el día de parada que resistía también en sus operaciones de motores (el del viernes 30 de junio). Según ha explicado Carlos Faubel, presidente del comité de empresa y líder de la central ugestista en la planta, tras unas semanas que desde la compañía "se estaban retrasando los días de Erte hacia el final del semestre para ver qué pasaba", finalmente este lunes se ha comunicado "que hay piezas y que se puede producir todos los días".

Ante este escenario sin problemas de suministros, Faubel tiene claro que el expediente vigente, cuyo horizonte final es este próximo viernes si no se renueva, "no va a continuar" más allá de este 30 de junio. "Lo hemos dado por cerrado porque desde la empresa no nos han dicho nada. No esperamos renovarlo", ha señalado.

Fin a un problema

El fin del proceso supondrá poner punto y final a uno de los grandes problemas que ha vivido la fábrica desde marzo de 2020. No en vano, en mayor o menor medida, la falta de piezas ha sido una constante que ha golpeado con fuerza las líneas de producción de una factoría que el año pasado fabricó poco más de 245.000 vehículos. Ahora, a esa mejora en las cadenas de suministro, se suma también -en palabras de Faubel- que se ha "ajustado" la fabricación a la nueva realidad de Ford Almussafes con las salidas derivadas del ERE que se acordó el pasado abril.

Estos despidos, según destacó la empresa en aquel entonces, tenían como un motivo esencial el final productivo de dos de los cuatro modelos que aún resistían en la fábrica, como eran los monovolúmenes S-Max y Galaxy. Esto ha dejado solo en fabricación en la planta el Kuga -el único que resistirá en principio hasta una electrificación que llegará como mínimo en 2027- y la Transit Connect, cuyo adiós está planificado para la próxima primavera.

Con estos reajustes, el dirigente ugetista explica que el sistema A de producción -el del Kuga- se mantendrá a futuro tanto en turno de mañana como de tarde mientras que el sistema B -el de la Transit- solo tendrá el turno matutino.