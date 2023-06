El Foro de Ingeniería del Transporte ha entregado los premios a Jóvenes Investigadores de la Universidad de La Laguna, Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Politécnica de Valencia

La décimo quinta edición del Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT), que se desarrolló en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL) del 14 al 16 de junio, ha recibido más de 300 comunicaciones procedentes de 11 países, entre los que figuran, además de España, Estados Unidos, Portugal, Colombia, México, Cuba, Costa Rica, Israel o Irán.

Durante estos tres días, centenares de expertos y expertas han analizado tanto la situación del transporte como los avances que se han llevado a cabo en los últimos años en torno a temáticas como planificación, infraestructuras y servicios; sostenibilidad y transporte; movilidad urbana; economía del transporte; logística y transporte de mercancías; operación y gestión; y movilidad inteligente y nuevas tecnologías.

Bajo el lema “Innovación en movimiento”, un total de 195 comunicaciones procedentes de 44 universidades, 35 empresas y 7 administraciones públicas formaron parte del programa final de ponencias del congreso. Las áreas con mayor número de ponencias han sido “sostenibilidad y transporte” y “planificación, infraestructuras y servicios” con 43 presentaciones en el congreso.

Durante la clausura del congreso, Rosa Marina González Marrero, catedrática de la Universidad de La Laguna y presidenta del Comité Organizador Local explicó que “la amplia representación tanto de instituciones públicas como privadas y universidades muestra el compromiso y la colaboración de todos los sectores en la promoción e investigación de la ingeniería del transporte”.

Juan de Oña López, nuevo presidente del Foro de Ingeniería del Transporte, elegido durante el CIT 2023 en La Laguna, resaltó los altos estándares de calidad del congreso en esta edición. En su discurso, destacó el equilibrio entre instituciones públicas y empresas participantes, así como la notable asistencia y participación en cada uno de los actos y sesiones del congreso.

José Adrián García Rojas, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna también estuvo presente en el acto de clausura e insistió en la importancia de este congreso para la comunidad universitaria y para la región de Canarias en general, y como cierre, invitó a todos los participantes del congreso a aprovechar su estancia para conocer mejor la isla de Tenerife.

Jóvenes investigadores que definirán el futuro del transporte

Como en ediciones anteriores el CIT 2023 ha querido seguir apoyando el trabajo de los jóvenes investigadores. Los Premios a Jóvenes Investigadores han sido para Resource optimization problems to meet passenger demand in a public transport company de Guillermo Esquivel González, Antonio Sedeño Noda y Ginés León de la Universidad de La Laguna; Microscopic modeling of Connected Autonomous Vehicles platooning: stability and safety analysis de Seshadri Naik Moode y Francesc Soriguera de la Universidad Politécnica de Cataluña; Analysis of the Elderly Pedestrian Injury Severity in Urban Traffic Accidents in Spain using Machine Learning Techniques de Daniel Gálvez-Pérez, Begoña Guirao y Armando Ortuño y el Estudio experimental del hueco aceptable para el perfeccionamiento de la maniobra de cambio de carril en vehículos autónomos de Sofia Sanchez-Mateo, Alberto Cruz-Ruiz y Felipe Jiménez, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Además la investigadora Sara Moll Montaner de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el Premio Rafael Izquierdo a Tesis Doctorales otorgado por el Foro de Ingeniería del Transporte por la tesis doctoral Análisis de la velocidad automatizada en vehículos de nivel SAE2.

Este Congreso, que se inició en 1993 en Sevilla y ha continuado con diferentes ediciones celebradas por toda España se ha convertido en un foro de referencia para el sector en España, en el que cada año se desarrollan actividades de intercambio de experiencias y se difunden los últimos avances en este ámbito.

El CIT representa una oportunidad única para intercambiar conocimientos, experiencias y establecer lazos de colaboración entre profesionales y expertos en ingeniería del transporte de diferentes partes del mundo.

El Comité Organizador del Congreso ha expresado su agradecimiento a todos los asistentes, ponentes, moderadores, patrocinadores y colaboradores su apoyo al CIT, y esperan que esta relación con el Congreso se repita en futuras ediciones.