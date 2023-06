Una pérdida familiar es un gran golpe para todas las personas. Pero existen ocasiones en las que esta pérdida no solo supone un daño emocional, sino que también puede traer acarreados futuros problemas a nivel económico, sobre todo cuando la persona fallecida era la que aportaba más a la economía familiar.

La pensión de viudedad viene a paliar en cierta medida ese vacío económico que viven muchas personas cuando, al perder a su cónyuge, sufren un descenso de los ingresos.

Para poder aumentar los ingresos, existe un truco que la Seguridad Social acepta y por el que la persona podrá cobrar la pensión máxima, que en este 2023 asciende a más de 3.000 euros.

¿En qué consiste el truco?

El llamado truco de la Seguridad Social se basa en la posibilidad de poder compatibilizar la pensión de viudedad con otro tipo de pensiones de tal manera que si se trata de una pensión por jubilación o incapacidad, por ejemplo, no tendrá por qué elegir una en detrimento de otra.

¿Cuál es el límite?

Pero no es tan fácil la situación, aunque sí que se pueden compatibilizar, existen algunos límites, como por ejemplo, que solo podrá cobrarse la pensión de viudedad de un matrimonio (en caso de que hubiera más de una posibilidad).

Cuantía

La cuantía máxima fijada de pensión de viudedad para este 2023 asciende a 3.059 euros.

Esta prestación económica, por regla general, se calcula aplicando el porcentaje del 52% a la correspondiente base reguladora, aunque desde 2019 el porcentaje aplicable a la base reguladora aumentó al 60% si no se compatibilizan con otros ingresos.

Cuando el beneficiario tiene cargas familiares y un determinado nivel de ingresos, el porcentaje podrá aumentar hasta el 70%.

Además, cuando no se acceda a la pensión, por no acreditar el periodo de duración del matrimonio o no tener hijos en común, se abonará una prestación temporal, durante dos años, en cuantía igual a la pensión de viudedad que le hubiera correspondido.

Caso para la extinción de la prestación

Los casos en los que se podrá extinguir el cobro de la prestación de viudedad son los siguientes: