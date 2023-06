Mario Conde: «La economía española está hinchada y puede explotar»

Mario Conde, exbanquero, abogado del Estado y empresario, manifiesta que la economía española crece en estos momentos y ratifica que también se genera más empleo. «Pero otra cosa es que ese crecimiento sea sólido», matizó. Desde su punto de vista, la actividad económica del país «no está gorda, está hinchada y en cualquier momento puede explotar». Así lo afirmó en el Foro organizado por EL DÍA-La Opinión de Tenerife y Prensa Ibérica, bajo el título Visión y perspectivas de la economía y política en España. El acto contó con el patrocinio de Videojuegos Flipper, Philip Morris Spain, 5 Oceános, Spring Hotels Group, Impescan, Grupo Pisercons, J.H. Asesores Financieros y Corporación 5.

Entre los asistentes figuraron representantes de la CEOE, como José Carlos Francisco, y Santiago Sesé y Lola Pérez, de la Cámara de Comercio de la provincia, representantes de bancos como el Santander y del BBVA, así como de CajaSiete; concejales en funciones del ayuntamiento de la capital tinerfeña, como Dámaso Arteaga o Juan José Martínez; Andrés Orozco, de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), o Vanessa Merino, directora comercial de Prensa Ibérica en Canarias, entre otros muchos.

Durante el acto, desarrollado en el hotel Iberostar Mencey de Santa Cruz de Tenerife, Conde, una de las figuras claves de la economía de España a finales de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo XX, abordó este viernes, 16 de junio, diferentes asuntos relacionados con la actualidad, pero también con su trayectoria como influyente banquero, que incluyó un ascenso fulgurante y una dura caída y su paso por la cárcel. Nacido en la localidad pontevedresa de Tuy, pronto se convirtió en primer accionista del Banesto (Banco Español de Crédito) y llegó a ser el presidente de banca más jóven del país en la citada entidad con 38 años.

Explicó que puede aportar «la experiencia de una vida, que la verdad es bastante complicada y dura; como dice un amigo, han sido cuatro o cinco vidas en una». Estima que puede hablar sobre «el valor de resistir, que es muy difícil, y hacerlo sin haberte vuelto loco». Y también considera que puede ofrecer reflexión, pues a los empresarios, que están centrados en sus negocios, a veces «los árboles no les dejan ver el bosque».

Desde su punto de vista, la característica fundamental «de nuestro tiempo es la incertidumbre y esta es el principal enemigo de la empresa». Cree que los empresarios «necesitan tener unas coordenadas para saber por dónde se mueven, ya que, de lo contrario, dejan de ser empresarios y se convierten en especuladores».

Insistió en que todas las certezas que se conocían hasta ahora han desaparecido y «todo ha cambiado». Mostró su preocupación por la situación internacional, en la medida en que «hemos sido criados con unas ideas donde Europa era el centro y la madre de la cultura; Estados Unidos suponían los modernos, dinámicos, los que ejercían el liderazgo del mundo». «Y hoy, de repente, el mundo se ha dado la vuelta», aclaró Mario Conde. «Seamos sinceros, Europa es un país en decadencia, burocrático, que no sabe por dónde va, no tiene ideas», mientras que Estados Unidos está «bastante perdido, aunque hace cosas», dijo. Apuntó que, de manera sorpresiva, «unos individuos que no contaban, que eran Rusia, China e India, se convierten en el nuevo orden mundial y nosotros sin enterarnos».

Otra de las ideas que citó fue que «Europa servía para evitar guerras y tenemos una guerra ahí y lo que me preocupa es que nos hemos acostumbrado a ella». Advirtió de que «hay un riesgo serio; ¿y qué están haciendo la Unión Europea y Estados Unidos?». Según su criterio, «lo de menos es lo que nos pueda afectar» dicho conflicto bélico «en el grano», pues lo peor es que «estamos viviendo en un riesgo real».

Rechaza que se pueda hablar de la economía española «como si fuera una isla y que todo lo que nos ocurre dependiera de nosotros, porque no es verdad, pues, para bien o para mal, hemos admitido estar en un contexto, que es el europeo, y hemos cedido, ni más ni menos, que la soberanía financiera». Para Conde, «no controlamos nuestro flujo financiero». Piensa que «el problema no es el déficit, sino el gasto público». «A los políticos lo que más les gusta del mundo es gastar, entre otras cosas porque te da poder; el poder real es poner el dinero encima de la mesa; lo demás es cachondeo», señaló. Y comentó que en eso coinciden tanto los gobiernos de izquierda como los de derechas.

Desde su punto de vista, como a las autoridades políticas les controlan el déficit, lo compensan con la subida de impuestos, «que se acaban convirtiendo en un instrumento para financiar un gasto inútil». Aclaró que si se hiciera una inversión útil, él sería el primero en apostar por el modelo. Afirmó que «los políticos piensan para hoy, en el periodo electoral, y los empresarios, para mañana, en el medio y largo plazo».

Atribuyó la inflación a que hay más capacidad de compra que productos en venta. Refiere que los precios suben por dos razones. La primera se debe a que «tenemos defectos estructurales en la producción de determinadas cosas y lo que produces es más caro»; y la segunda, «porque los políticos se inventan poder de compra; le dan a la máquina e inventan dinero». En base a esos argumentos, «la política monetaria lo que persigue es pan para hoy, para ellos, y hambre para mañana, para la sociedad», indicó.

Lamentó que, con el manejo de la política monetaria y del dinero, «los políticos están pensando en ellos, no en nosotros». Ante esas circunstancias, apuesta «por que seamos extremadamente prudentes».

Señaló que antes el banco era un intermediario de dos particulares desconocidos. «Pero ahora eso ha cambiado; la red de distribución ya no se necesita; las sucursales ya no existen», indicó, «pues a todos los directores de España los tengo en el teléfono». Admitió que no sabe cuál será el futuro de la banca, pero matizó que, si estuviera en el sector, «estaría muy preocupado por encontrar el sitio» y saber qué vender en realidad. En ese cambio de paradigma explicó la quiebra de Credit Suisse; algo impensable hace cuarenta o treinta años, según su opinión.

A su juicio, «cuando se suprima el dinero físico, se habrá acabado el último resquicio de libertad», ya que con el dinero electrónico «el control es absoluto».

Recordó que las autoridades de Estados Unidos han permitido a Apple disponer de una especie de banco para recibir fondos con los que se pueden comprar productos de dicha firma tecnológica. Aunque no quiso dar nombres, aseguró que «hay grandes bancos con problemas» ante la nueva realidad. Ese comentario sirvió de base para volver a pedir prudencia a los empresarios y otros ciudadanos presentes en el Foro.

Como tercer riesgo citó a la Inteligencia Artificial (IA). A juicio de Mario Conde, con esta existe un «riesgo real y una oportunidad real». La definió como la capacidad de procesar unas cantidades ingentes de bases de datos en un tiempo muy reducido, para lo que el ser humano no está capacitado. Para el empresario, eso se traduce en trabajos mucho más eficientes. Admitió que la IA puede eliminar empresas maduras, a la vez que ayudar a otras mercantiles que están con una estructura de costes muy ajustada, pues la Inteligencia Artificial puede suplir a numerosas personas. Admitió que está implicado en un proyecto de IA relacionado con el mundo financiero. Para él, la Inteligencia Artificial permite calibrar el riesgo que el empresario o el inversor quiere asumir. Dice que es un nuevo sistema, «que te permite hacer cosas». Explicó que hay un campo interesante en el ámbito de la salud. Recordó que la primera causa de muerte en el mundo está vinculada a los problemas cardiovasculares. Según una encuesta, el 90% de la gente que va al cardiólogo, no tiene nada y el profesional debe hacerle diferentes pruebas. Aclaró que, «con el software que hemos diseñado, con una ecografía se obtiene una imagen, que se procesa, la convierte en tres dimensiones, analiza el corazón por dentro y por fuera, lo compara con un modelo de corazón sano en tres dimensiones», y concluye si hay algún problema o no.

Mario Conde mencionó que, «hace años se examinaron 3.000 resonancias o ecos de personas» que los médicos habían dado por sanas. De ellas, la máquina detectó 150 problemas. Y, de estos últimos, 15 fueron mortales, que no pudieron ser detectados por los médicos y los pacientes murieron. «No es una cuestión de ganar dinero, es una cuestión de ganar vida», afirmó. Y aclaró que, en ningún caso, la IA puede llegar a sustituir al ser humano. Animó a los asistentes al foro a no tener miedo a este nuevo fenómeno y, como ejemplo, puso que cuando llegó el ordenador se dijo lo mismo sobre la pérdida de empleos. Pidió no tener miedo a la tecnología, «pues nos puede hacer vivir mejor, a tener empresas más rentables, ganar mucho espacio de vida».

Respecto a su particular pérdida de poder y caída en desgracia hasta llegar a la cárcel en la primera mitad de los años 90, negó que fuera por su ambición y explicó que se debió a que criticó de manera pública los criterios del Ministerio de Economía, que entonces estaba en manos de Carlos Solchaga. Recordó que, en una comida con Felipe González en La Moncloa, dijo que la política industrial del Gobierno «era un desastre, (y todavía lo estamos pagando)». Y González le respondió que en su sueldo de banquero entraba no criticar al ministro de Economía. Pero Conde no pensaba igual, pues entonces su sueldo de banquero se lo pagaba él, lideraba a 200.000 accionistas de Banesto y controlaba el 1,5% del PIB.

Admitió que su caso sirvió como ejemplo para que, desde entonces, no haya voces críticas a nivel público con la política económica del Gobierno en los grandes bancos o empresas. «¿En la sociedad del siglo XXI quién se atreve a tener una voz y formular opiniones de política económica?», preguntó.