Más de 20.000 personas en España se encuentran en una situación en la que han cotizado menos de un año a la Seguridad Social. Este grupo incluye a amas de casa, trabajadores y personas que, debido a enfermedades o accidentes, no pudieron cotizar al sistema. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de no haber cotizado durante un período prolongado no significa que no tengan derecho a una pensión de jubilación. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos.

El sistema público de pensiones en España establece que, para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, la persona debe haber cotizado al menos durante 15 años a lo largo de su vida laboral. En caso de no alcanzar este mínimo y carecer de ingresos suficientes, existe la posibilidad de acceder a la pensión no contributiva de jubilación. Las pensiones no contributivas de jubilación, también conocidas como PNC, son prestaciones económicas que están a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social pero son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Estas pensiones están reguladas por el Real Decreto-ley 357/1991 y requieren cumplir una serie de requisitos. Para acceder a la pensión no contributiva, es necesario no tener derecho a una pensión de jubilación de nivel contributivo dentro del sistema de la Seguridad Social. Además, se deben cumplir tres requisitos adicionales. En primer lugar, la persona debe haber alcanzado la edad de 65 años. Además, es necesario haber residido en España durante al menos 10 años, contados a partir de los 16 años hasta la fecha en la que se solicita la pensión. De esos 10 años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Hasta 6.784,54 euros El requisito más importante exigido por la Seguridad Social es que los solicitantes carezcan de rentas que superen los límites establecidos anualmente. En el año 2023, este límite se sitúa en 6.784,54 euros anuales. En caso de convivir con otros miembros en una unidad económica de convivencia, se deben sumar todos los ingresos y rentas de dichos miembros, y estos deben ser inferiores al umbral establecido en la página web del Imserso. El importe de la pensión no contributiva varía entre los 6.784,54 euros y los 1.696,14 euros anuales. La cantidad a recibir depende de los ingresos anuales del solicitante, de manera que a mayores ingresos, menor será la cuantía de la pensión no contributiva. Esta pensión se divide en 14 pagas, que incluyen 12 mensualidades y 2 pagas extraordinarias. Por lo tanto, el importe mensual de la pensión varía entre los 484,61 euros (el máximo) y los 121,15 euros (el mínimo correspondiente al 25% del total). Además, a esta pensión no contributiva de jubilación se le puede sumar un complemento de 525 euros destinado al pago del alquiler de vivienda, siempre y cuando el beneficiario no disponga de una vivienda en propiedad. Es importante destacar que esta pensión no contributiva es vitalicia y se percibe hasta el fallecimiento del titular o beneficiario, siempre y cuando el pensionista siga cumpliendo los requisitos que dieron lugar al nacimiento de la prestación.