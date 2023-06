La campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta ha vuelto a poner de manifiesto el peso significativo que este gravamen tiene sobre los trabajadores españoles. Según la calculadora de impuestos de Foro Regulación Inteligente, un trabajador español con un salario medio paga alrededor de 3.900 euros al año en concepto de IRPF.

Sin embargo, este año 2023 ha traído consigo una serie de problemas adicionales. La falta de deflactación del tributo, combinada con la subida de la inflación, ha causado estragos en las declaraciones de millones de contribuyentes, quienes han saltado de tramo y se ven obligados a pagar más a Hacienda como resultado de lo que se conoce como "progresividad en frío". Además, se estima que la recaudación por contribuyente generada a través de este gravamen ha aumentado casi 700 euros durante el último año.

Manual práctico de Hacienda

Pero las dificultades no terminan ahí. El sistema del IRPF vigente en España adolece de un problema adicional: su extrema complejidad. Se trata de un tributo que no solo es gravoso para los trabajadores, sino que también encierra una multitud de vericuetos que dificultan enormemente su comprensión adecuada. Esta semana, el Inspector de Hacienda y ex diputado por Ciudadanos, Francisco de la Torre, compartió en su cuenta de Twitter una foto del último "manual práctico" elaborado por la Agencia Tributaria para guiar a los contribuyentes en la campaña de la renta de 2022. Sorprendentemente, el documento tiene una extensión de 1.960 páginas, superando así el promedio de la mayoría de las ediciones de la Biblia, que suelen tener alrededor de 1.200 páginas. Esta complejidad no se limita solo al IRPF.

Según el Índice de Competitividad Fiscal del Instituto de Estudios Económicos, el diseño de nuestro sistema tributario se encuentra entre los peores de la OCDE. Además, el último informe Paying Taxes de la consultora PwC revela que las pymes españolas deben cumplir con nueve trámites burocráticos para cumplir con el fisco. En resumen, nos encontramos frente a un verdadero infierno de papeleo y complejidad que refleja el problema general de hiperregulación que ha afectado a nuestra economía durante años.

Esta situación plantea la necesidad de una revisión y simplificación urgente del sistema tributario español, con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre los trabajadores y reducir la complejidad administrativa que enfrentan las empresas. La simplicidad y transparencia en el sistema tributario son elementos clave para fomentar la competitividad y el crecimiento económico en el país.