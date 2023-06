"En Canarias hay que ponerse las pilas en desarrollar combustibles sintéticos si queremos compensar la huella de carbono de los aviones"

Organiza las Jornadas de Economía Circular, comprendo que este tipo de sistema productivo es necesario, pero ¿puede ser también una oportunidad?

Siempre los retos son oportunidades. No nos podemos engañar: es imposible mantener una parte sustancial del ritmo de vida y el ritmo de consumo a los que estamos acostumbrados si no reutilizamos los recursos. Tenemos que profundizar en ello.

¿De qué forma?

Ahora las empresas grandes tienen que hacer memorias medioambientales más rigurosas. Es lo que se ha dado a conocer como greenwashing. En estas empresas hay accionistas que son activistas y que instan a que se cumplan unos estándares mínimos. Hoy en día todas las firmas tienen sus directores de sostenibilidad. En Canarias Hiperdino, Canaragua o Domingo Alonso lo tienen. No es una gran revolución, pero son pasos que van en la dirección necesaria.

¿Los pasos se están dando al ritmo adecuado?

Probablemente el ritmo es muy lento, sí, pero sobre todo es está descompensado. Puede haber transformaciones en el comportamiento empresarial y social de los ciudadanos, aunque conviene recordar a Occidente que a nivel mundial, China cada dos días abre una central de carbón.

¿Llegaremos tarde a la transición ecológica?

Tenemos a multitud de científicos y activistas que en modo catastrófico empiezan a tenerlo cada vez más sobre la mesa, y puede que no les falte razón. A mí me gustan muy poco los apocalipsis, pero sí es cierto que hay indicios de que algo va mal. Un indicio de cierta importancia es la disminución brutal del número de insectos en el planeta. Todavía no sabemos qué consecuencias tendrá eso, pero las tendrá seguro.

A finales del año pasado el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de Cambio Climático. ¿Le parece una buena norma?

Sí, me parece una buena iniciativa. Lo que sucede es que somos un país con una notable capacidad legislativa, pero con una notable deficiencia a la hora de implementar, como dicen los modernos.

El Partido Popular (PP) ha planteado la derogación de la legislación y estará en el Gobierno.

No he leído con detalle el pacto de Gobierno que firmaron ayer Coalición y PP, pero creo que ese apartado no me pareció leerlo. De todas formas, los populares tienen una larga tendencia de decir voy a derogar y luego por lo general deja las cosas como están. CC y PP son como más business friendly, ¿no? Quizás planteen aminorar determinadas exigencias.

Vox obtuvo cuatro diputados, es decir, hay una parte de la población que respalda el negacionismo del cambio climático.

Le garantizo que los fenómenos extremos van a ir cada vez a más. En los últimos 30 años han ido en aumento: sequías, tormentas, tornados, etc. Todos los fenómenos climáticos extremos son más extremos y más frecuentes, con lo cual se está produciendo una alteración del clima a nivel mundial.

¿Cree que esta tendencia negacionista a nivel mundial puede frenar la transformación ecológica de las empresas?

En una sociedad hay muchas creencias que no están fundadas en nada. Por mucho que haya un mayor número de personas negando el cambio climático, la transformación en las empresas es inexorable. Otra cosa es que en Estados Unidos cada vez hay más terraplanistas, ¿no? Pero no se me antoja que en España de repente vayamos aquí a tener un auge en ese tipo de psicopatía.

¿Qué futuro le espera a Canarias si no se actúa de inmediato?

Somos tan chiquititos que, con todo mi cariño, la preocupación la tengo en el planeta. Es decir, la subida del nivel del mar no creo que vaya a provocar que el edificio de LA PROVINCIA que está en primera línea se inunde. No creo que en el siglo XXI vayamos a tener problemas en Canarias por esta cuestión. Ahora bien, aquí sí tenemos otro problema grave.

¿Qué problema?

Una parte sustancial de la población vive del turismo. Los verdes en Alemania han incluido en dos ocasiones limitar los vuelos. En Francia han aprobado que dos los desplazamientos que duren menos de dos horas y media deben hacerse en tren. Eso sí nos va a afectar. Podríamos ponernos las pilas en desarrollar combustibles sintéticos y en compensar la huella de carbono de alguna forma. Esa debería ser nuestra contribución y eso sí debería hacerlo mañana el Gobierno de Canarias si queremos que vengan alemanes o madrileños. Hay que plantear esa compensación, para mí es lo más importante a corto y medio plazo.

Y a largo plazo, ¿diversificar la economía?

El rollo de diversificar la economía... Lo llevo oyendo 40 años, me parece estupendo, pero realmente no me lo creo. La digitalización era una oportunidad, pero más allá de los nómadas digitales, Canarias no ha experimentado un aumento de la productividad ni un crecimiento de los trabajos vinculados.