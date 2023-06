El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación que ofrece la Seguridad Social con la finalidad de prestar una ayuda a las personas que no alcanzan una determinada cantidad de rentas durante el año. Desde el Ministerio de Seguridad Social, se han empleado para que el ingreso llegue a una mayor cantidad de personas, que por el momento son más de un millón y medio de personas las que se benefician de esta prestación.

Muchos de los beneficiarios se preguntan si el Ingreso Mínimo Vital, con la llegada del verano, tiene paga extra. A esta duda ha respondido José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Tiene paga extra el Ingreso Mínimo Vital?

Desde la Seguridad Social se ha aclarado que el Ingreso Mínimo no tiene paga extra debido a que el ingreso es una prestación no contributiva. Por otro lado, según queda reflejado en el Real Decreto-Ley 20/2020 la ayuda se recibe en 12 pagas al año y no en 14 es decir, “la renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12 meses”. Por lo tanto, podemos decir que no se recibe ninguna paga extra ni en verano ni en navidad como sí ocurre con los pensionistas.

Fecha de cobro del IMV

El Real Decreto-Ley 20/2020 también establece que se debe recibir el ingreso entre el primer y el cuarto día del mes, siempre y cuando, estos sean días hábiles y se cobrará siempre a mes vencido.

Durante el mes de julio se espera que se empiecen a recibir los cobros a partir del 3 de julio, ya que el 1 y 2 son fin de semana.