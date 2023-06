Correos ha anulado la formalización de un contrato público por un importe de 45 millones de euros adjudicado a Telefónica el pasado 7 de febrero para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la gestión del centro de soporte integrado de Correos Telecom tras estimar el recurso de alzada presentado por Orange, que había sido excluida del procedimiento de licitación para dos de los cinco lotes que componían la adjudicación.

"Considerando que no procede la exclusión del recurrente (Orange, en este caso) y que no es posible ordenar la retroacción del procedimiento (...) la consecuencia es la no formalización del contrato", señala la resolución emitida por el consejo de administración de Correos Telecom en relación a esta adjudicación.

En concreto, la exclusión de Orange para los lotes 1 y 2 del contrato se oficializó el 22 de diciembre de 2022 y los motivos de la decisión estaban vinculados a "cambios de alcance en la oferta presentada y a incumplimientos de requisitos que se consideraron no resueltos después de varias consultas y aclaraciones", indica el documento.

Ante esta situación, el 20 de enero de 2023 Orange presentó un recurso de alzada contra su exclusión en el que pedía que el procedimiento volviese a la fase de valoración de ofertas para que la suya volviese a ser incluida. Este recurso de alzada fue estimado el pasado 23 de marzo.

"En la presente licitación solo han participado dos licitadores. Por tanto, tras la exclusión de uno de ellos (Orange) y la adjudicación al otro (Telefónica) del contrato por un importe igual a la oferta negociada con la consiguiente publicación en la plataforma de contratación, el licitador excluido (Orange), es conocedor de esta última oferta presentada por el adjudicatario (Telefónica)", indica la resolución de Correos Telecom.

Por este motivo, Correos Telecom consideró que no era posible aceptar la petición de Orange de volver a la fase de valoración de ofertas e incluir la suya en el procedimiento, dado que, a su juicio, "supondría de plano una vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores" y, por consiguiente, del "interés público que protegen los principios rectores en contratación pública".

De este modo, Correos Telecom ha decidido no formalizar el contrato y declarar desierta la licitación. Asimismo, la resolución --del pasado 11 de mayo-- incluye que no se promoverá una nueva licitación de este contrato mientras "subsistan las razones" alegadas para fundamentar la decisión de no formalizarlo.

Además, se contempla que tanto Orange como Telefónica deberán ser compensadas por "los gastos en los que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común".

Consultados por Europa Press, tanto Telefónica como Orange han rechazado hacer comentarios sobre la resolución de Correos Telecom en relación con este contrato.