En los últimos tiempos, las pensiones han estado en boca de todos y ha sido uno de los temas más recurrentes, sobre todo con un punto de vista por encima de todos, la nueva subida en la paga extra para este año 2023.

Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha encuestado a más de 1.500 personas con edades de entre 25 y 80 años. De esta manera, la organización pretende conocer la opinión de quienes aún no han alcanzado la edad de jubilación y los que ya se encuentran jubilados.

Resultado de las encuestas

Tras el muestreo realizado se ha podido comprobar que el 35% de los encuestados afirman que no llegarán a fin de mes con el dinero que perciben de las pensiones, un 42% de las personas piensan que si les será suficiente para afrontar los meses sin complicaciones y un 7% piensan que la retribución será "más que suficiente". El 16% restante asegura no saber qué es lo que sucederá al recibir las pensiones.

La gran mayoría tiene asumido que recibirá una cantidad por debajo de su actual salario (hay un 12% que piensa que recibirá menos de la mitad), por lo que la calidad de vida de estas personas se podría ver perjudicada. Según la encuesta de la OCU, entre el último salario y la primera pensión recibida, hay de media una pérdida de 400 euros.

El 10% de los encuestados, que ya se encuentran jubilados, tienen otros ingresos además de la retribución de la pensión, es este marco se encuentran los ingresos por alquileres u otras actividades económicas.

Ahorrar mesuradamente

La organización recomienda a todos a ahorrar, pero se deberá de tener en cuenta que no se debe dejar "dormir el dinero" en los bancos o "jugárselo todo a una carta". Por lo que la OCU advierte que no se debe destinar todo el dinero a un mismo plan de pensiones y conviene valorar otras actividades económicas que puedan sacar rendimiento a la inversión. La organización cierra la recomendación afirmando que, "si el actual sistema de pensiones es relativamente generoso, puede no serlo tanto con el paso de los años".