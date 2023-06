Cuando un trabajador se queda desempleado, puede recurrir a la ayuda del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) para obtener un subsidio por desempleo. Para poder recibirlo, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como el mínimo de cotización, pero, sobre todo entre los más jóvenes es probable que no lo cumplan.

La dificultad de encontrar un primer empleo es una constante en España. Empresas que piden experiencia y jóvenes recién titulados que no cuentan con ella parecen situaciones que no congenian. Aun así, cuando se consigue un empleo, no siempre se mantiene lo suficiente como para poder recibir la prestación por desempleo en caso de haberlo perdido.

Sin embargo, quienes no hayan cotizado el tiempo mínimo para recibir el paro tienen otra oportunidad. Se trata de un subsidio que el SEPE ha establecido para estos casos y que cuenta con una cuantía de hasta 10.080 euros.

En concreto, esta ayuda está destinada a personas que han trabajado menos de un año y su duración depende de los meses cotizados.

De esta manera, el beneficiario podrá recibir 480 euros al mes durante tres, cuatro o cinco meses, si se ha cotizado ese mismo tiempo. A partir del sexto mes, la ayuda se mantiene en seis meses, en caso de no tener responsabilidades familiares. Pero esta cifra puede ser mayor, hasta 21 meses, si dicha persona ha cotizado seis meses o más y tiene cargas familiares, alcanzando los 10.080 euros.

Requisitos

• Estar en situación legal de desempleo

• Estar inscrito como demandante de empleo

• Haber cotizado un mínimo de tres meses,si se tienen responsabilidades familiares, o de seis si no se tienen

• No percibir rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)