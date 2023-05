Tras que el pasado viernes Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) llegaran a un acuerdo con la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para subir los sueldos de cara a los próximos años, ahora, se debe ratificar por los máximos organismos tanto de los sindicatos como de la patronal.

La subida de los salarios se realizará escalonadamente y en diferentes porcentajes. En el año 2023 subirá un 4%, en los próximos dos años entre 2024 y 2025, un 3% y también se incorporarán cláusulas del 1% que se podrá revisar anualmente dependiendo del estado de la inflación. Por lo tanto, el salario de los trabajadores podría subir un 10% o hasta un máximo del 12% si se aplica la cláusula del 1% en los próximos tres años.

Beneficiarios de la subida

La subida de salarios acordada irá destinada a aquellos trabajadores que se encuentren empleados bajo un convenio colectivo, por lo que se podrían acoger a la subida el 52% de los trabajadores y el 6% de los asalariados.

Este acuerdo no obliga a los empresarios a aplicar las subidas del 10%, pero sí que sirve como marco de referencia y guía para los 1.300 convenios que deben ser renovados este año para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en la negociación de los diferentes convenios colectivos sectoriales y territoriales.

Por otro lado, si la empresa del trabajador ya ha negociado el acuerdo de salarios mínimos, el cambio no se verá reflejado, será visible la subida negociada.

Otro aspecto que conviene no echar en saco roto es que, en la actualidad, hay empresas que están negociando esos convenios, pero otras ya los tienen en marcha. Por tanto, habrá diferencias salariales entre unos y otros trabajadores.

¿Afecta a todos los sectores?

Sí y no. El AENC es una hoja de ruta salarial que compromete a los firmantes y solo a los firmantes. La CEOE y CCOO y UGT son agentes sociales más representativos y en la mayoría de sectores son mayoritarios. Es decir, son ellos los que negocian los convenios y tienen la legitimidad legalmente reconocida para que lo que ellos pacten rija para todos. No obstante, en determinados sectores o territorios los agentes más representativos son otros y ellos no están atados por las horquillas salariales del AENC.