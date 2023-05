La reactivación turística apuntala el crecimiento económico de las Islas

«La economía canaria ha continuado mostrando dinamismo por encima de lo que teníamos inicialmente previsto», reafirmó Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, durante la presentación de Boletín de Coyuntura Económica del primer trimestre. Algo que achaca principalmente «al liderazgo claro por parte de la actividad turística». Y parece que las malas previsiones que podían haber existido para el resto del año también se están disipando, ya que todo apunta a que la economía a lo largo de 2023 puede mantener una tendencia sostenida, en función de la conectividad prevista y de las reservas ya confirmadas para el verano y también para el arranque de la temporada de invierno. Eso sí, Sesé advirtió que Canarias no crecerá tanto este año como lo hizo el pasado y al final del ejercicio el alza del PIB podría situarse en torno al 3%.

La directora general de la Cámara, Lola Pérez, se encargó de desgranar los detalles del informe que confirma que el Archipiélago lleva ocho trimestres consecutivos de crecimiento después de la pandemia. Destacó que en enero, febrero y marzo se produjo una buena evolución de todos los indicadores de actividad económica. Las ventas minoristas crecieron un 11,9%, algo que arrastró también a la mejora del empleo en el sector. Las matriculaciones de turismos registraron la cifra más alta de la serie histórica para un primer trimestre, 16.546 transacciones. La compraventa de vivienda siguió creciendo con fuerza y se cerraron 6.875 operaciones y en cuanto a las hipotecas también crecieron un 7%. Los afiliados a la Seguridad Social en la hostelería están también en máximos históricos, alcanzando los 155.000 y la cifra de negocio del sector servicios se encuentra un 18,4% por encima del año pasado.

Pero Pérez destacó que el turismo continúa siendo la «verdadera locomotora» de la economía canaria. Entre enero y marzo se recibieron 3,7 millones de turistas, superando al mejor registro para este periodo que se produjo en 2018. El gasto total ha subido un 28% hasta los 5.417 millones de euros, en parte derivado de la inflación, pero también por el aumento de los viajeros y su desembolso.

Manuel Afonso, director territorial de Caixabank en Canarias, se mostró también sorprendido de los buenos datos que ha cosechado Canarias en este primer trimestre. Afonso confirmó que la tan temida caída del consumo debido a la inflación, al menos por ahora, no se ha producido. «El consumo con tarjeta aumentó del orden del 11% respecto al primer trimestre de 2022», pero no solo en el sector del retail sino también en ocio y restauración. El gasto que se ha hecho en Canarias con tarjetas extranjeras también fue un 29% superior al del año pasado.

Rechazo a la turismofobia

Los empresarios quisieron lanzar ayer de nuevo un mensaje contra la turismofobia que creen que empieza a larvarse en algunos sectores de la sociedad canaria, tras la vuelta a la normalidad de la actividad tras la pandemia. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé,tachó ayer de «irresponsable» la convocatoria de la manifestación en el sur de Tenerife del pasado sábado por parte de nueve colectivos ecologistas y conservacionistas. Protesta en la que pudieron leerse carteles con lemas como «El turismo sin control mata las Islas», «Turismo sí, pero no así», «Canarias no se vende» o «Tourist go home (Turista vete a casa)» y en la que se produjeron momentos de tensión entre los participantes y algunos visitantes. Sesé criticó que la protesta buscaba «un objetivo político cortoplacista» pero a cambio acciones como esta «pueden poner en riesgo la imagen del principal motor económico de las Islas». D.G.