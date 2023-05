Una de las principales firmas mundiales de efectos especiales se instala en Canarias

La última nominación de Javier Bardem para el Óscar al mejor actor fue por Being the Ricardos, película en la que el intérprete nacido en Gran Canaria comparte protagonismo con Nicole Kidman. Penélope Cruz, otro de los grandes nombres del cine patrio, estrenó el año pasado L’immensità, filme italiano dirigido por Emanuele Crialese que formó parte de la sección oficial a concurso del Festival de Venecia. Son dos títulos que comparten, más allá de buenas críticas y del protagonismo español, el mismo estudio de efectos especiales y visuales: 22Dogs. Una empresa que se sitúa ya entre las más importantes de su sector dentro de la industria cinematográfica global y cuyo nombre y logo aparecen en los créditos de un sinfín de películas y series de televisión: Florida Man, la serie de Netflix protagonizada por el venezolano Édgar Ramírez; El hombre contra la abeja, también de Netflix y con Rowan Atkinson como productor, guionista y actor principal; el filme de terror It Follows; la oscura y perturbadora Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal como cabeza de cartel... Los efectos especiales de todos estos títulos los realizaron los creadores de 22Dogs. ¿Y por qué esta información sobre cine y series está en la sección de Economía? Pues porque la multinacional con sedes en Milán, en Italia, y en Los Ángeles, en Estados Unidos, ha decidido abrir una tercera sede en España. Más en concreto en Canarias, cuya economía da así un nuevo pasito en la escarpada senda hacia la diversificación.

22Dogs desembarca en las Islas, en Tenerife para ser más preciso, de la mano de la Zona Especial Canaria (ZEC), que en los últimos años ha pisado el acelerador para promover las ventajas fiscales que ofrece el área de baja tributación del Archipiélago entre empresas de los ámbitos audiovisual, los videojuegos y la tecnología. De hecho, 22Dogs es la última pero no la única firma de renombre en el campo de los efectos especiales que se ha decidido por la Comunidad Autónoma para seguir creciendo. Aquí están también IRO Pictures, que ha trabajado para producciones como La casa del dragón, de HBO Max, El libro de Boba Fett o la archiconocida saga John Wick –que ha devuelto a Keanu Reeves al estrellato–, y Free Your Mind, que ha hecho lo propio para títulos nacionales como A todo tren o Padre no hay más que uno. La multinacional ha trabajado para títulos como ‘Jobs’, ‘It Follows’, ‘Florida Man’ o ‘L’immesità’ Con todo, lo más relevante en lo económico, más allá incluso de la creación de puestos de trabajo o de la contribución al Producto Interior Bruto (PIB) regional, es que este cada vez mayor atractivo que las Islas despiertan entre las firmas de efectos visuales tiene mucho que ver con, también, el cada vez mayor atractivo que despiertan en los subsectores de la animación, los videojuegos y los rodajes. Poco a poco, Canarias ha ido cosiendo un ecosistema empresarial en torno a estas ramas de la industria audiovisual, un ecosistema aún pequeño pero en constante crecimiento que supone uno de los más firmes avances en pos de la ansiada diversificación de la economía. No en vano se trata de subsectores o actividades que se caracterizan por crear empleos estables, cualificados –y en constante reciclaje y actualización– y bien remunerados, desde luego mejor remunerados que el grueso de los puestos de trabajo del negocio hostelero. Basta con ver los perfiles profesionales que busca 22Dogs en su aterrizaje en Tenerife para reparar en el valor añadido de los empleos en el campo de los efectos visuales. 22Dogs está en búsqueda de los perfiles necesarios para su desembarco en el Archipiélago El estudio va a fichar para su nueva delegación en el Archipiélago a un responsable del funcionamiento de las herramientas, el software y los flujos de trabajo utilizados en sus estudios de VFX de Milán y Tenerife; a un productor de efectos visuales encargado de supervisar los proyectos; a dos artistas 3D; a un supervisor de composición para el trabajo en 2D –dos dimensiones–; y a otros dos expertos más en efectos visuales para películas, series y publicidad. Y esto, claro, solo para empezar. Un vistazo a las ofertas laborales de la multinacional para su nueva sede en Canarias –pueden consultarse en su sitio web o, por ejemplo, en su cuenta de Instagram– es suficiente para reparar en la alta cualificación que se exige y, por ende, en la calidad del puesto de trabajo. Formación El empuje de esta nueva industria del audiovisual, la animación y los videojuegos ha hecho posible que se están impartiendo ya en las Islas los primeros ciclos formativos. El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) César Manrique, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, está ya a la vanguardia. Empezó a ofertar hace seis años el Ciclo superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos. Y en ese corto período se ha convertido en referente en la materia a nivel no ya nacional, sino incluso europeo. De modo que el Régimen Económico y Fiscal (REF) está contribuyendo, quizá como nunca antes, al nacimiento de una nueva actividad, o más bien de un nuevo ecosistema audiovisual, en el que la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) tienen gran peso. Y de forma destacada la ZEC, que es uno de los principales incentivos del REF junto con la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC. Hay que tener en cuenta que las firmas que operan bajo el paraguas de la ZEC pueden llegar a tributar en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo hiperreducido del 4% por la actividad que lleven a cabo de manera efectiva en la región. Un bajísimo esfuerzo tributario que, a diferencia de lo que ofrecen los paraísos fiscales, no solo es legal, sino que cuenta con el amparo de la UE. Entre otras cosas porque esa baja tributación no es gratuita, sino que está supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos de inversión y, sobre todo, de creación de empleo. De eso trata el REF, una herramienta para ayudar al desarrollo socioeconómico de un territorio insular a miles de kilómetros de la Europa continental. ¿De qué otra forma podría Canarias competir con otras regiones para ganarse el afecto de empresas como 22Dogs?