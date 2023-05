«La economía y el empleo van a ir mejor de lo que dicen las previsiones»

¿Cuánto tiene de osadía hablar de perspectivas económicas en el contexto actual?

La economía, como la vida misma, es un drama abierto, sin final escrito. Es arriesgado, pero los pronósticos hay que hacerlos porque eso permite ver por qué nos equivocamos y mejorar.

¿Cuál es el suyo?

El mismo que hice para 2022, que la economía y el empleo funcionarán mejor de lo que están diciendo los pronósticos actuales. El año pasado se nos anunciaba trimestre a trimestre la llegada de una recesión, y nunca llegó. En este 2023, la veo levantando un poco el pie del acelerador, pero en modo alguno pisando el freno. España más del 2%, se mantendrá la creación de empleo y la demanda interna seguirá siendo fuerte.

¿Y la externa?

Esa es la más fuerte. Somos un país mucho más competitivo de lo que nosotros mismos creemos, hay muchos motivos para tener una mayor autoestima. Mire la balanza de pagos, no encontrará muchos países en los que sea excedentaria. Es decir, vendemos más, turismo incluido, de lo que compramos. Y es así desde prácticamente 2009. Creo que no comprendemos mucho aún cómo funciona la economía española y algunos cambios que han ocurrido y de los que aún no somos conscientes del todo.

¿Por ejemplo?

Cuando afirmo que el consumo interno está funcionando bien, no es solo porque los españoles estemos consumiendo ahorro futuro, es que ha habido un cambio importante con la sustitución de contratos temporales por fijos discontinuos; eso cambia el comportamiento económico.

¿Consume más un trabajador fijo discontinuo?

Es algo que está cuantificado. Una persona que tiene un contrato temporal dedica al consumo 71 céntimos de cada euro que gana, pero si tiene un contrato fijo dedica 82 céntimos. Es un cambio excepcional que está manteniendo el consumo de una manera importante. Como además el empleo se está comportando muy bien, la economía tiene este año y el siguiente un combustible, una capacidad de crecimiento, que deberíamos aprovechar. Ya no es que lo diga yo, los pronósticos el Banco de España, la Comisión Europea o el FMI empiezan a variar hacia esta dirección.

¿Por qué no ha habido apocalipsis tras la reforma laboral y los incrementos del salario mínimo interprofesional?

Ese razonamiento es de hace un lustro. Es verdad que entonces la mayor parte de los economistas y de los organismos económicos internacionales pensaban que un aumento del salario mínimo perjudicaría al empleo, pero le aseguro que eso es un pensamiento que hoy no se sostiene.

¿Por qué?

Porque, como puede comprobar, los hechos acaban con él. Si los incrementos son razonables, no perjudican al empleo. Además, el impacto sobre las rentas más bajas y el consiguiente sobre la demanda, sobre el consumo, es extraordinario. Y hay una cuestión que se menciona escasamente pero que me parece vital: la espectacular mejora que proveen esos incrementos a los niños que viven en hogares con pocos ingresos. Es otra de las razones que mantienen fuerte el consumo.

¿A pesar de estar en medio de un periodo inflacionario?

No lo estamos. Una inflación es un crecimiento continuado de precios a lo largo del tiempo y lo que vivimos en la actualidad es un aumento de precios repentino como consecuencia, especialmente, de la guerra en Ucrania. Pero los agentes económicos no lo han incorporado como expectativa de futuro, porque las expectativas de inflación a medio y largo plazo no son exageradas.

¿No lo incorporan?

Si lo hicieran, no habrían firmado el acuerdo, muy razonable, para el empleo y la negociación colectiva, que refleja incrementos salariales del 4% este año y el 3% los dos siguientes. Si queremos saber las expectativas de inflación, los economistas miramos cómo la están descontando los mercados de futuros, tanto de materias primas como financieros. Si consideraran que hay una inflación de futuro muy fuerte, veríamos precios futuros muy elevados, y no es así, las materias primas llevan ya prácticamente un año a la baja y los precios de los activos financieros cotizan la inflación alrededor del 3%.

Los precios han subido y los hogares siguen consumiendo. ¿Por qué?

Por lo que antes le comentaba de la reforma laboral, que da un cambio radical a nuestras expectativas de futuro, Y por los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) también.

¿Por cómo funcionaron durante la pandemia?

Claro, en cualquier crisis anterior se producía un hundimiento del empleo y grandes daños para el tejido productivo, además de la economía entraba en el pozo negro de la recesión. Los ERTE mantuvieron la relación contractual y eso da a los trabajadores y sus familias una expectativa no dramática del futuro.

¿Cómo hay grandes consensos con la polarización actual?

No hay ningún país europeo que a lo largo de los últimos 40 años haya sido capaz de llegar a más acuerdos que España. No hay que confundir el ruido de la política con la realidad social.