Una nueva modificación legislativa, introducida por el PSOE a través de una enmienda en el Senado, podría cambiar las reglas para aquellos ciudadanos que recibieron un cheque de 200 euros destinado a alimentos, sin cumplir los requisitos establecidos. Según esta modificación, si los beneficiarios deben presentar la declaración de la Renta, estarán obligados a devolver la ayuda recibida, a menos que sus ingresos anuales no alcancen el mínimo requerido.

Esta modificación se ha propuesto como parte del proyecto de ley de transposición de la Directiva europea 2021/514, también conocida como DAC 7, la cual trata sobre la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. El próximo jueves se llevará a cabo la votación sobre esta modificación en el Pleno del Congreso.

El cheque de 200 euros fue aprobado originalmente mediante un decreto anticrisis promulgado en junio. Su objetivo principal era brindar apoyo a las personas físicas con bajos niveles de ingresos y patrimonio, ya sea trabajadores asalariados, autónomos o desempleados.

Límite de rentas y patrimonio

Según la Agencia Tributaria, para tener derecho a esta ayuda, era necesario que los beneficiarios no superaran los 27.000 euros íntegros de rentas en el año 2022, es decir, el monto bruto sin descontar gastos ni retenciones. Además, se estableció un límite de patrimonio de 75.000 euros a fecha del 31 de diciembre del año anterior, excluyendo la vivienda habitual.

Sin embargo, con la enmienda propuesta por el PSOE, aquellos ciudadanos que recibieron la ayuda, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, no estarán obligados a devolverla a la Administración si deciden no presentar la declaración de la Renta.

Esta modificación genera un debate acerca de la justicia y la equidad en la distribución de ayudas económicas. Por un lado, algunos argumentan que aquellos que recibieron la ayuda sin cumplir los requisitos deberían devolverla, ya que se trató de un error o incumplimiento de las normas. Por otro lado, existen opiniones que sostienen que si los beneficiarios no alcanzan el mínimo de ingresos anuales para estar obligados a presentar la declaración de la Renta, no deberían ser penalizados y se les debería permitir conservar la ayuda.

El resultado de la votación en el Pleno del Congreso determinará si esta modificación legislativa se convierte en ley. Mientras tanto, los ciudadanos involucrados estarán a la espera de una resolución que aclare su situación y establezca las medidas concretas a seguir en relación con la devolución de la ayuda recibida.