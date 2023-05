La patronal hotelera de Tenerife, Ashotel, se ha dirigido a los partidos con representación parlamentaria, con ocasión de las elecciones autonómicas, para pedirles que rechacen la implantación de una tasa turística, para alertar de la "turismofobia" y para que se facilite vivienda a los trabajadores del sector turístico, entre otras demandas.

Los hoteleros muestran su preocupación a los partidos por un debate sobre el modelo turístico que a su juicio "está derivando en una clara turismofobia" hacia un sector que representa el 35% del PIB, el 40% del empleo y que ha permitido un desarrollo y bienestar "impensables" hace 40 o 50 años.

La patronal señala que respeta "cualquier posicionamiento que huya de manifestaciones violentas" y anima a los colectivos que quieren otro modelo "a plantear de forma seria alternativas".

"Hay que mejorar, especialmente ante los retos de sostenibilidad turística", pero "no se puede culpar a la actividad alojativa tradicional (hoteles y apartamentos) de los procesos de gentrificación provocados por la falta de una regulación adecuada para la vivienda vacacional", señala Ashotel.

En cuanto a la tasa turística, Ashotel dice que en Baleares y Cataluña no ha servido para mejorar el espacio o las infraestructuras turísticas y que, en todo caso, con la recaudación prevista de 180 millones no se va a hacer nada que no se haga con los 2.700 millones de euros que ya se recaudan del sector turístico.

Para paliar los problemas de vivienda para los trabajadores del sector turístico, Ashotel pide a los partidos que se identifiquen bolsas de suelo en los municipios turísticos para la construcción de viviendas sociales.

Ashotel reclama además la regulación de la vivienda vacacional, una fórmula que considera válida siempre que no sea una explotación turística ilegal en complejos de apartamentos turísticos como sucede en muchos casos.

"Surgen cada vez más viviendas vacacionales en complejos turísticos con división horizontal que se explotan de forma particular al margen del principio de unidad de explotación que recoge la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias", denuncian los hoteleros.

En cuanto a la conectividad, Ashotel reitera su oposición a la regulación de la UE sobre el mercado de los derechos de emisión, que puede generar un incremento en el precio de los billetes aéreos.

La organización empresarial pide que Canarias quede fuera también de la tasa al queroseno en los vuelos con Europa.

Los hoteleros piden a los partidos que resuelvan "la parálisis en la ejecución de infraestructuras básicas", que se aceleren los trámites "en los expedientes de costas y en las concesiones administrativas", que se simplifique y agilice la planificación territorial y que se liberalicen "por la vía rápida" los suelos turísticos bloqueados en La Palma.