Buscar empleo es una tarea ardua. Contar con todos los requisitos que piden las empresas no siempre es posible. En ocasiones, se tiene la formación, pero no la experiencia requerida, o viceversa.

Si estás buscando empleo pero no sabes si encajarás en el perfil, no te preocupes, existe un cadena de supermercados que no te pondrá pegas por eso.

¿Quieres saber de qué empresa se trata?

Las grandes cadenas de supermercados cada vez están más implicadas con su entorno y el lugar en el que se establecen. No solo se apuesta por ofrecer productos variados para el amplio perfil de usuarios que tienen, sino que están comprometidos con fomentar el empleo.

En concreto, este conocido supermercado, con tiendas por todo el país, está ampliando su plantilla y ofrece puestos por todo el país. ¿Lo más importante? No requiere experiencia, solo ganas de trabajar.

La empresa

La compañía que ha abierto el procedimiento para ampliar su plantilla con esta premisa es Supermercados DIA. Esta compañía ofrece empleos estables y sueldos que van desde los 1.100 hasta los 1.500 euros mensuales.

Proceso selectivo

Para participar en este proceso selectivo, hay que enviar el currículum vitae a través de la propia web de la cadena de supermercados, o acceder directamente a través de una de las ofertas propuestas.