Volotea, dispuesta a abrir una base en Canarias para asumir las rutas que deje Air Europa

La aerolínea española Volotea está dispuesta a establecer una base de operaciones permanente en Canarias para asumir la gestión de rutas que queden liberadas tras el proceso de absorción de Air Europa por el holding hispanobritánico IAG. Aunque desde la compañía aún no pueden dar más detalles sobre fechas o sobre el aeropuerto en que se ubicaría la nueva base, entre otras cosas porque hay que esperar a que las autoridades europeas resuelvan el expediente de la integración de la aerolínea de Globalia en el entramado de IAG, desde Volotea sí dejan claro que el establecimiento de un centro de operaciones en el Archipiélago no solo «no sería un problema», sino que tendría «todo el sentido».

Así lo avanza el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, que con las precauciones a las que obliga la situación (no hay que olvidar que Bruselas ya tumbó un primer intento de absorción de Air Europa por la multinacional que abanderan Iberia y British Airways), asegura que la compañía tiene interés en seguir creciendo en el Archipiélago y en «poder ser parte de este proyecto». De hecho, Schmilovich puntualiza que Canarias tiene dentro la hoja de ruta de Volotea un lugar destacado. En este sentido, y con independencia de que fragüe o no la compraventa de la filial de Globalia, el directivo de la aerolínea con sede en el Principado de Asturias asegura que buena parte del futuro de la compañía está en crecer de forma sostenible en la Comunidad Autónoma. Así que una base permanente en la región no solo tendría todo el sentido, en palabras del propio Schmilovich, para la gestión de esas rutas que deje vacantes la absorción de Air Europa, sino también para la eventual apertura de nuevas conexiones. «Una base de operaciones, siempre de la mano de los territorios, garantiza nuevos puestos de trabajo y la posibilidad de abrir nuevas rutas, porque desde ella se puede llegar a otros destinos», ahonda el representante de Volotea.

En 2020 ya se anunció un principio de acuerdo entre IAG-Iberia y Volotea para cederla parte de las rutas con Canarias y salvar un posible veto de Bruselas a la absorción de Air Europa

Hay que recordar que a comienzos de 2020 se anunció un principio de acuerdo entre IAG-Iberia y la propia Volotea en virtud del cual aquella habría cedido a esta última parte de las rutas que opera u operaba con origen y/o destino en Canarias. El objetivo era salvar el veto de Bruselas a la absorción de Air Europa. Ocurre que entonces, como ahora, la integración de la firma de Globalia en el grupo IAG dejaría determinadas rutas aéreas, como, por ejemplo, las que conectan Tenerife y Gran Canaria con la Comunidad de Madrid, en una situación de cuasi monopolio. Algo que contradice los principios comunitarios de la libre y sana competencia y que vuelve a ser el principal escollo de la compraventa de Air Europa. El caso es que Volotea, a la que aquel pacto le suponía un empujón en su estrategia de crecimiento, está o estaría en condiciones de renovar el preacuerdo en los mismos términos que entonces. «Sí, absolutamente», subraya su director general de Estrategia.

La compañía prevé ofertar en 2023 en el Archipiélago cerca de 390.000 plazas, cuando antes de la irrupción de la covid apenas superaban las 170.000

«Volotea sigue totalmente interesada en poder cubrir el hueco que al final determine la Comisión Europea, absolutamente interesada y a la expectativa», agrega Schmilovich. Es más, el representante de la compañía aérea afirma que los canarios «pueden estar tranquilos, porque Volotea podrá asumir aquella capacidad y aquellas rutas que dicte la Comisión». «Seguimos teniendo ese interés, y, además, creemos que es bueno para que los clientes puedan tener más oportunidades», añade.

Al hilo de lo anterior, Schmilovich recuerda que Volotea ya alcanzó el año pasado el millón de pasajeros en sus rutas con origen y/o destino en las Islas, rutas a las que ahora se suman las nuevas conexiones entre Bilbao y los aeropuertos de Tenerife Sur y de Gran Canaria, y adelantó que la previsión es rondar este año los 1,5 millones de viajeros. «Con independencia de lo que ocurra con Air Europa e Iberia, las islas Canarias son y seguirán siendo un mercado clave para Volotea, y de hecho es algo que venimos demostrando con un crecimiento incluso durante la pandemia». En esta línea, Schmilovich adelantó que la compañía prevé ofertar en 2023 en el Archipiélago cerca de 390.000 plazas, cuando antes de la irrupción de la covid apenas superaban las 170.000. «Es un crecimiento del 120%, lo que de alguna manera da pistas de la importancia que tiene y tendrá para nosotros el mercado canario», explicó el directivo de Volotea.