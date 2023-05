Aviso de los sindicatos: o suben los salarios o «habrá conflicto»

O suben los salarios o habrá conflicto. Fue una de las consignas coreadas este lunes por los alrededor de dos millares de personas que participaron en la manifestación del 1 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. A ritmo de una batucada que más que ayudar entorpeció la difusión de los lemas y mensajes de los representantes de los trabajadores, la gran cita anual de los sindicatos con las calles –hubo unas 70 manifestaciones a lo largo y ancho de España– fue también la de un buen número de pensionistas. Al fin y al cabo, tanto unos como otros, es decir, tanto los asalariados como los jubilados, sufren por igual la voracidad de una oleada inflacionaria que se lleva cada mes un buen pellizco de sus nóminas y pensiones. De ahí que Carmen Luisa Carvajal, una chicharrera septuagenaria que no dudó en bajar a la calle desde el tercer piso en que vive para sumarse durante unos metros a la manifestación, recordara a los más jóvenes que aquello por lo que no se pelea hoy no se gana mañana: «Yo vivo con dos perras de pensión, pero al menos tengo pensión... Parece que la juventud no sabe lo que está pasando».

La extraordinaria subida de los precios dio así pábulo a las habituales reivindicaciones de los sindicatos. Al clásico obreros unidos jamás serán vencidos se sumaron mensajes como el de esa pancarta que rezaba redistribución de la riqueza, recortes cero. Una pancarta que fue la más certera en resumir el gran problema socioeconómico del Archipiélago: el de una renta per cápita media que lleva más de dos décadas alejándose de la cifra nacional. Un lento pero imparable proceso de empobrecimiento relativo que da la razón a Juan José, quien entre un par de banderas republicanas y un remedo de la antigua enseña soviética se desgañitaba lamentando que los isleños «somos los más pobres de España». Por un momento incluso pareció que este desempleado –su último trabajo como camarero acabó hace ocho meses, cuando la espalda le dijo basta ya– se quejaba también de los sindicatos por su parte alícuota de responsabilidad en este proceso de depauperación colectiva, pero la camiseta de Comisiones Obreras hacía dudar. La manifestación –los sindicatos aseguran que hubo 3.500 personas y la policía sostiene que solo eran un millar– comenzó en la céntrica plaza Weyler y terminó, como es habitual, en la plaza de la Candelaria, donde el escenario que el Ayuntamiento capitalino ha dispuesto para las Fiestas de Mayo les sirvió a los representantes sindicales para las arengas finales. El secretario general de UGT en la Comunidad Autónoma, Manuel Navarro, fue el encargado de romper el hielo, y si bien lanzó varios mensajes reivindicativos, no es menos cierto que de alguna manera honró los orígenes históricos que el sindicato comparte con el PSOE, que a su vez lleva las riendas del Ejecutivo tanto en Madrid como en las Islas. No en vano, Navarro hizo un llamamiento a «celebrar» la reforma laboral –más bien la contrarreforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez– y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. También la revalorización de las pensiones en sintonía con la inflación. En definitiva, y en lo que respecta al Ejecutivo, el máximo representante de la UGT en el Archipiélago empleó unas veces el palo –«el despido es todavía muy barato, sobre todo el despido del sí porque sí»– y las más de las veces la zanahoria, como, por ejemplo, cuando recordó que hasta 110.000 canarios se benefician de forma directa de las subidas del salario mínimo. Para cuando Navarro cedió el micrófono en el escenario de las Fiestas de Mayo, una decena de representantes de los trabajadores de Correos aún seguía llevando el ataúd –con una gran cruz en el centro y el clásico logo de la empresa pública sobre fondo amarillo, como las camisetas de sus porteadores– con que simbolizaron la crisis en que está inmersa la entidad. Hay que recordar que los propios trabajadores del ente –la sociedad anónima es la mayor empresa pública de titularidad estatal después de la fiebre privatizadora de las décadas de los ochenta y noventa– vienen denunciando que la dirección está vaciando el servicio de medios materiales y humanos como preludio de su desaparición. Así que el amarillo de Correos, mezclado con el clásico rojo del movimiento sindical, daba una pincelada de rojigualda entre las decenas de banderas independentistas, siempre tan habituales en casi cualquier manifestación en las calles del Archipiélago. El otro color que cada vez gana más terreno es el violeta, que caracteriza el movimiento feminista y que también ondea ya en circunstancias más o menos propias e incluso más o menos extrañas. Antes de que interviniese el secretario general en la región de Comisiones Obreras (CCOO), Inocencio González Tosco, hubo quien llamó a obviar las diferencias entre sindicatos, un objetivo que tampoco se logró en la manifestación de este lunes, que de algún modo sufrió la contraprogramación de organizaciones minoritarias que convocaron concentraciones –muchísimo menos numerosas– en otros puntos de la capital. Para cuando desde el escenario se insistió en la importancia de ir juntos «más allá de las siglas, más allá de las diferencias», ya había rostros contrariados entre las filas de UGT y CCOO por el alto volumen que había alcanzado la batucada justo cuando Navarro había empezado a hablar. En cualquier caso, el tono discursivo del líder de UGT quedó varios decibelios por encima de los tambores, como también el de González Tosco, algo más sorprendente por cuanto el representante de CCOO se caracteriza por un volumen siempre mesurado y templado. Sin embargo, las cuerdas vocales del secretario general de CCOO resistieron este lunes el envite de las de su homólogo de UGT. No todos están poniendo sobre la mesa todo lo que podrían poner González Tosco - CCOO González Tosco repitió hasta en tres ocasiones que el actual escenario exige «no ser equidistantes». Los sindicatos y los trabajadores –subrayó– no pueden dar «ni un paso atrás en los derechos conseguidos». «Ni un paso atrás», insistió. Con un discurso algo menos apegado al Gobierno que el de Navarro, el líder de las Comisiones Obreras se expresó con más rotundidad si cabe cuando calificó de «mentira» el mantra de que todos se han esforzado por igual para escapar de la doble crisis de la covid y los precios: «Es mentira, no todos están poniendo sobre la mesa todo lo que podrían poner; las grandes empresas y corporaciones están ganando lo que nunca antes, y ahí están los datos». En línea con lo anterior, y como también hizo en su turno Manuel Navarro, González Tosco recordó que la subida salarial media pactada con la patronal en los convenios colectivos es de un 3%. O más bien de solo un 3%, ya que el porcentaje palidece frente al 4,6% de tasa anual con que el Índice de Precios de Consumo despidió el pasado marzo. No obstante, este último dato ya ni siquiera es representativo de una escalada de precios sin precedentes. Tan es así, que el coste de vida se ha incrementado en Canarias un 12,1% desde abril de 2021, cuando comenzó a gestarse la ola inflacionaria que siguió a la pandemia. Así que la subida de sueldo de la que disfrutan este año los 186.127 asalariados isleños sujetos a los nuevos convenios es cuatro veces inferior a la experimentada por el IPC. No extraña así que las dos divisiones canarias de los dos grandes sindicatos del país llamen a la movilización: «Hay que subir los salarios a los precios y repartir los beneficios». «Y si no», avisó González Tosco, «habrá conflicto».