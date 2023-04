Más de 25.000 canarios recurren al pluriempleo para afrontar la inflación

El calvario de las facturas que no paran de crecer sigue atormentando a los canarios. Tanto es así que las economías domésticas más precarias deben recurrir a todo tipo de opciones para tratar de incrementar sus ingresos. Sobre todo aquellos a los que su salario no les da para llegar a todo, bien por sus bajos sueldos o porque tienen un contrato a tiempo parcial que hace que lo que ganan no alcance para cubrir todos los gastos. Por ello, más de 25.000 ocupados canarios han visto en el pluriempleo la única manera de llegar a final de mes, sobre todo después de que la inflación haya disparado las hipotecas, la compra, el alquiler, la luz o la gasolina.

Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) –publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– que evidencia que a nivel nacional un 2,55% de los ocupados del país cuenta con un segundo empleo. La extrapolación de este porcentaje a la realidad económica del Archipiélago desprende que de las 990.800 personas con trabajo que había en las Islas en el cuarto trimestre del año pasado, 25.265 tenían también otro empleo complementario para poder subsistir. A nivel nacional los datos respecto al pluriempleo evidencian que en España ha alcanzado niveles récord desde que hay registros. Según los datos de la EPA, la media de ocupados con empleo secundario fue el año pasado de 527.300 personas, sumando a casi 26.000 respecto al anterior ejercicio y a 106.000 si se comparan las cifras con las de hace dos años. Los datos están incluso por encima de los que se registraron durante los años de la crisis financiera que también disparó este indicador. En todo el país las personas que tienen un segundo empleo superan el medio millón Sin embargo, esas 25.000 personas que las estadísticas reflejan que disponen de una segunda ocupación en Canarias no son todas las que tienen que recurrir al pluriempleo para poder sobrevivir. Desde hace tiempo, los sindicatos ya han advertido que la mayor parte de este tipo de trabajos complementarios se realiza en negro, o lo que es lo mismo, que la economía sumergida no deja ver la realidad del pluriempleo en el Archipiélago. Al trabajo en negro se suma los altos niveles de paro que tradicionalmente ha tenido la región respecto a otras zonas del país, con lo que si para los interesados ya es difícil encontrar un empleo en el que les inscriban en la Seguridad Social, tener dos se vuelve todavía más complicado. Estas cifras ocultas explicarían la escasa subida de los datos en los últimos años. Según lo que se desprende de la EPA, en el primer trimestre de 2022 –justo antes de la que guerra de Ucrania comenzara a desbocar los precios– había 23.951 pluriempleados entre los ocupados de la comunidad canaria. Una cifra que supone que entre el arranque y el final del año, 1.314 personas habrían tenido que encontrar un segundo empleo para hacer frente a las dificultades económicas. El trabajo a tiempo parcial y los bajos salarios propician un incremento de este modelo Aún así, los sindicatos se han mostrado convencidos de que los incrementos han sido todavía más altos en la economía sumergida, debido a la inflación que azota el presupuesto familiar de los canarios pero también a la escasa subida salarial que han experimentado la gran mayoría de los trabajadores. De hecho, el incremento salarial que se fijó de media en los convenios que se cerraron en Canarias el pasado mes de enero fue del 3,17%, un porcentaje superior al nacional que se situó en el 2,8%. Sin embargo, los trabajadores que han podido beneficiarse de estas subidas son muy limitados. Y además este incremento medio se quedó muy por debajo de la inflación, que en ese mismo mes elevó el coste de la vida en el Archipiélago el 6,3%. Tanto es así que los sindicatos lanzaron la semana pasada un ultimátum a la patronal respecto a la subida de los salarios y le advierten que si no se sientan a negociar ya, y se llegan a acuerdos, la paz social saltará por los aires. Limpieza, agricultura y vivienda vacacional La mayor parte del pluriempleo que se produce en el Archipiélago se da en tres sectores concretos: la limpieza del hogar, la agricultura y las viviendas vacacionales. Esto es al menos lo que consideran los sindicatos para los que estas actividades concentran la mayor parte de los trabajos secundarios que existen en el Archipiélago. A nivel nacional, la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que el sector que mayoritariamente aglutina el pluriempleo es precisamente el de servicios. De hecho, 461.000 de los 527.000 personas que tienen un segundo trabajo en España lo hacen precisamente en alguna actividad vinculada con el sector servicios. La agricultura es la otra rama que cuenta con un mayor número de pluriempleados. En concreto, 30.000 de los que tienen una ocupación alternativa la hacen realizando este tipo de trabajos. El siguiente es la industria, donde trabajan 18.000 pluriempleados españoles. Y por último, la construcción, que es el refugio de 11.800 ocupados que tienen un segundo empleo. Del mismo modo, la mayoría de los trabajadores del país que tienen que recurrir a un segundo empleo para poder llegar a final de mes tienen su ocupación principal en el sector servicios. En cuanto al perfil de los pluriempleados, a nivel nacional el 51% son hombres, mientras que el otro 49% lo representan mujeres. Aunque los sindicados indican que en Canarias el porcentaje de hombres podría ser más alto y alcanzar el 65%. En el Archipiélago, la franja de edad mayoritaria de las personas que tienen dos o más trabajos se sitúa entre los 35 y los 44 años, mientras que a nivel nacional se eleva entre los 45 y los 49. | D.G.