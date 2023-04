El dinero electrónico también tributa

«El dinero electrónico es dinero que Hacienda conoce». Es el primer recordatorio que hace Carlos Marcelo Correa, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Economistas de Las Palmas, cuando se le pide una lista de consejos fundamentales a la hora de enfrentarse a la declaración de la renta. Un consejo que los expertos repetirán con más insistencia si cabe en los próximos años conforme el uso de las divisas electrónicas siga incrementándose, algo que se da, claro, por descontado. No obstante, a los canarios que ya se hayan lanzado al mundo de las criptomonedas les conviene tener muy presentes las palabras del economista. Y si no que se lo digan a la víctima de la primera incautación de criptodivisas llevada a cabo por la Agencia Tributaria en el Archipiélago. Una especie de operación pionera contra la elusión fiscal en forma de bits, tarea para la que los funcionarios de la Hacienda estatal no tienen más remedio que ir especializándose. Al fin y al cabo, también las estrategias para evitar el pago de impuestos se han revolucionado en las últimas décadas al calor de la democratización de Internet y el boom de las tecnológicas.

Más allá del dinero electrónico, desde el Colegio de Economistas recomiendan a los miles de canarios que estos días revisan su borrador que no se olviden de las facturas. Las deducciones por gastos médicos, por ejemplo, tienen como condición sine qua non la existencia de la factura que acredite que la compra del material o la prestación del servicio sanitario se efectuó en las cuantías declaradas y, si es el caso, con el correspondiente abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). «No merece la pena», subraya Correa, eso de arriesgarse a incluir la compra de unas lentillas o de unas gafas si no se conserva la factura. Sobre todo, recuerda el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio profesional, porque Hacienda tiene cuatro años para descubrirte, lo que te acarrearía una sanción que puede oscilar entre el 50% –la mitad– y el 100% –la totalidad– de la cuantía injustificada. Así que desgravarse 75 euros puede costar una multa de 150 cuando el contribuyente, a los dos o tres años, por ejemplo, ya ni se acuerde de que incluyó en su declaración un gasto sin factura.

No merece la pena desgravarse un gasto sin factura: el fisco tiene 4 años para descubrirte

El tercer consejo básico para presentar la renta con la tranquilidad de no cometer errores es algo tan lógico como olvidado: no hay que darle el visto bueno al borrador que nos muestra el sitio web de la Agencia Tributaria por más que de entrada nos llevemos una alegría al descubrir que nos devuelven un buen pellizco. De entrada porque es posible que ese pellizco que el fisco tiene que reintegrarnos sea en realidad más grande de lo que aparece en el borrador, ya que tal vez no figure una determinada deducción autonómica a la que se tiene derecho o, verbigracia, no se han anotado los gastos médicos. Nunca hay que olvidar, recuerda Carlos Marcelo Correa, que el borrador no vincula a la Agencia Tributaria, ni para lo bueno ni para lo malo. «La responsabilidad es personal», insiste el experto, de ahí que ante un problema no baste con eso de es lo que aparecía en el borrador.

Por eso, cuando uno duda de si la tablet que se le ha comprado al hijo para que estudie desgrava o no, lo mejor es acudir a un economista o asesor que nos saque de dudas, y en ningún caso, insistió, arriesgarse. Puede salir caro.

En cuanto a las deducciones autonómicas –un total de 29, explica Correa–, el experto se detiene en varias a considerar por sus singularidades. En primer lugar en aquellas relacionadas con la crisis en La Palma por la erupción. Hay una deducción por desarraigo a causa del volcán que puede llegar a los 2.000 euros por la pérdida de inmuebles pero que también puede aplicarse para otros bienes; también otra por la cesión temporal del uso gratuito de una casa o un piso a damnificados de la erupción, por la que los propietarios pueden desgravarse 200 euros. Y por supuesto está la novedad de la deducción con que el Gobierno de Canarias pretende paliar el golpe de la inflación en las rentas bajas –hasta 30.000 euros–. Correa entiende, eso sí, que lo suyo habría sido deflactar todos los tramos del IRPF.