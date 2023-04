Escrivá sostiene sin rubor que "ya no hay colas" en la Seguridad Social

Toda la culpa la tenía la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas, Silvia de la Hoz, que con su incapacidad para gestionar la oficina principal del organismo en la capital grancanaria provocaba las colas de usuarios que pretendían tramitar las prestaciones a que tenían derecho. Cesada del puesto el pasado 27 de marzo, el problema ha desaparecido. Este es en esencia la versión que dio este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al ser preguntado en el Senado por esta cuestión por el senador de CC, Fernando Clavijo, al que de paso acusó de “exagerar” y decir “falsedades” sobre los tiempos de espera en Canarias para cobrar las prestaciones que gestiona ese departamento.

Escrivá aseguró primero que el “problema de colas” en la Seguridad Social en Canarias “existió” y que se “circunscribía” a su oficina central en Gran Canaria, pero que “se gestionó, pedimos a la directora provincial que abordara el problema, porque no lo teníamos en ningún otro sitio en Canarias, y al final hubo que cesar a la directora”. Según explicó, "desde que se ha cesado a la directora y se ha cambiado el modelo de gestión ya no hay colas en Gran Canaria”, sin explicar en qué consisten esos cambios. Cabe recordar que De la Hoz se negó a aplicar la propuesta del ministro para abrir la puertas de la oficina colapsada para que quienes hacían cola esperan su turno dentro de las instalaciones del organismo.

Clavijo, indignado, acusa al ministro de “arrogante y prepotente” y de despreciar a los canarios

“Así es como se gestionan los problemas”, resaltó el ministro en relación a un cese que se produjo justamente a las pocas horas de concluir él hace dos semanas una visita a la capital grancanaria en la que anunció una “iniciativa muy potente” para acabar con las colas, y aseguró que estaba negociando con el Ministerio de Hacienda un incremento presupuestario para incrementar la plantilla del organismo en Canarias y en particular en la oficina principal de la delegación provincial del organismo.

Durante su comparecencia en el Senado, el ministro no mencionó esa supuesta negociación con Hacienda y se limitó a señalar que “ya no hay colas”, y que los tiempos de espera para realizar gestiones no se corresponden con la “sarta de falsedades” que, según él, había difundido el dirigente de CC. Explicó así que en la Seguridad Social de Canarias “se gestionan las pensiones y se conceden en 21 días, las de viudedad en 14 días, y las de orfandad en 8 días”, señalando a continuación que durante el anterior gobierno regional que presidía el propio Clavijo, las pensiones no contributivas se tardaban en gestionar 131 días. “Hoy, todos los beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social tienen continuidad de rentas y eso es lo que dignifica a sus funcionario, que aseguran la continuidad de rentas”, resaltó el ministro.

Reconoció que “hay problemas de gestión en algunos sitios”, pero que “se exageran y se escalan” como lo estaba haciendo, según él, el senador nacionalista, insistiendo en que “los ERTEs, la prestación extraordinaria de los autónomos, todo eso lo han hecho funcionarios de la Seguridad Social, que durante el periodo que usted estuvo en el Gobierno aprobando los presupuestos del PP vio cómo se redujo un 20 % la plantilla”. Una plantilla, aseguró, “que desde que estamos nosotros en el Gobierno la hemos restaurado y este año la vamos a duplicar”. Por todo ello, concluyó el ministro, “si algo hay que reconocer es el esfuerzo que han hecho los funcionarios de la Seguridad Social en Canarias porque los problemas de personal han sido particularmente agudos”.

Todas estas aclaraciones las dio el ministro a Clavijo durante su réplica en la sesión de control, porque durante la primera respuesta fue tan parco y esquivo en su explicación que llevó al senador de CC a acusarle de “falta de respeto” a la Cámara, y que “denota una alta arrogancia, prepotencia y un desconocimiento de la realidad que empieza a ser preocupante”. “Ese desconocimiento y su arrogancia la sufren los canarios y las canarias, aquellos que llevan hasta 10 meses esperando por una cita para tramitar una paga y que no saben de qué vivir, o hasta dos años para tramitar una ayuda de orfandad, que no les cogen el teléfono, y no es un problema de los trabajadores públicos, es un problema de su gobierno”, le espetó Clavijo al ministro antes de denunciar la “presión” a la que están sometidos esos trabajadores públicos del organismo por sufrir un déficit de plantilla del 30 %. “El drama de miles de canarios que no pueden acceder a la administración para poder tramitar algo a lo que tienen derecho, no se merecen la respuesta que usted ha dado aquí hoy, porque ha venido a reírse de los canarios”. “Ese gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás, está tratando de manera cínica y mezquina a los canarios”, concluyó Clavijo antes de reprochar al ministro que no hubiera sido capaz de aclarar qué tipo de medida iba a adoptar para acabar con el caos en las oficinas del INSS en el Archipiélago y especialmente en la capital grancanaria. “Me esperaba cualquier cosa en su respuesta, soluciones seguro que no, porque nunca espero soluciones para los canarios de su gobierno, pero lo que no esperaba es una arrogancia y una falta de respeto como la que usted ha demostrado hoy aquí”, aseguró el dirigente nacionalista.

“No hacer nada”

En un comunicado posterior, Clavijo señalaba además que las colas de la Seguridad Social “retratan el cinismo de un Gobierno que trata con desprecio a los ciudadanos” y reprochó que el ministro negara problemas de gestión en las Islas. De la misma forma, el senador lamentó la falta de respeto del ministro en su respuesta, “negando lo que vemos cada día durante meses, lo que han denunciado profesionales, sindicatos, partidos políticos e instituciones de las Islas”.

El senador reprochó que tras más de un año reclamándole medidas para resolver la situación en las Islas tanto en el Senado como en el Congreso, distintas fuerzas políticas, desde los sindicatos y desde las instituciones de las Islas, la respuesta del Gobierno haya sido “no hacer nada”, apuntando en este sentido que la única medida que ha adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido la de cesar a la directora del INSS en Las Palmas “tras negarse a esconder esas colas que vemos a diario dentro de las oficinas”. “Esto no es dar una solución es un parche chapucero que no soluciona nada porque el problema sigue siendo la falta de personal, el déficit del 30 % de la plantilla”, incidió Clavijo.