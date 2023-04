El pollo y el pescado se caen de una cesta básica de 50 euros en el supermercado

Imposible comprar lo mismo que antes. Si hace dos años una cesta básica en el supermercado con un coste de 50 euros podía llegar a contener hasta 17 productos diferentes, ahora para gastar la misma cantidad habría que dejar fuera alimentos esenciales como la carne de pollo o el pescado. La subida del precio de los alimentos ha disparado el coste de muchos productos. Y si se quisiera adquirir en la actualidad los mismos productos y cantidades que entonces habría que invertir hasta 12 euros más. Pero para muchas familias con un presupuesto ajustado esto no es una opción y a quien quiera seguir ciñéndose a esos 50 euros no le quedará más remedio que recortar.

Basándonos en el informe Consumo Alimentario de España de 2021 –el último ejercicio disponible–, hace dos años con esos 50 euros una familia canaria podía adquirir un kilo de carne de pollo, otro de pescado, la misma cantidad de arroz, pan, papas, pasta o cereales y una docena de huevos. También podía introducir en el carrito de la compra un litro de aceite de oliva, leche, yogur y agua, así como un kilo de fruta fresca, otro de hortalizas y uno más de legumbres. Y los amantes del café también podían llevarse a casa un kilo de este apreciado producto. Una cesta básica, bien surtida y que incluye la mayor parte de los productos que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda en el listado de productos que sirve de guía para la elaboración de menús saludables.

Desde el año 2021 la docena de huevos y el litro leche se han encarecido por encima del 40%

Sin embargo, la situación ha cambiado, ya que todos estos productos han experimentado un encarecimiento muy significativo en los últimos dos años de espiral inflacionista. El que más es el aceite, que ahora es un 60% más caro que en 2021. Los huevos y la leche también se han encarecido más de un 40% en los últimos años. Por encima del 30% ha subido el precio del kilo de legumbres, los cereales y las hortalizas. La pasta, el arroz, la carne y el pan han subido un 23% y un 27%. Pero el alza ha sido generalizada y todos los productos de esta cesta básica se han encarecido por encima del 10% en estos últimos dos años.

Por lo que con los nuevos precios y esos mismos 50 euros, las bolsas del supermercado pesarían mucho menos. Las familias tienen varias opciones: o bien hacen el esfuerzo de invertir esos 12 euros de más, que no todos pueden hacer si cuentan con un presupuesto limitado; comprar menos cantidad de cada artículo, otra opción que no es válida si en la unidad familiar se tiene que seguir consumiendo lo mismo; o eliminar productos que antes podían incluirse y ahora ya no.

Las familias deben deja de comprar artículos o reducir la cantidad para ajustar el presupuesto

Lo que puede hacerse para volver a cuadrar la cesta de la compra en 50 euros es optar por eliminar aquellos productos más caros y que elevan más el precio final. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la carne y el pescado fresco. Restando los casi diez euros que cuesta de media el kilo de pescado y los 5,62 del pollo, el ticket vuelve a situarse por debajo de los 50 euros. Aunque el ajuste podría hacerse descartando otros alimentos de menor coste hasta lograr cuadrar lo que pagamos en caja al precio anterior. 50 euros a los que habría que añadir, claro, otro tipo de productos también esenciales para el día a día de cualquier hogar como los de limpieza o droguería.

En los últimos meses, varias han sido las propuestas para crear una cesta de la compra básica con un precio topado. Ninguna ha llegado a fraguarse. Algunas cadenas de distribución incluso lanzaron sus propias cestas a precios bajos, que fueron criticadas por no contener productos frescos, que son precisamente los que más se han encarecido. De manera que la subida de los alimentos sigue sin dar tregua a los hogares del Archipiélago, que cada día hacen lo imposible para llegar a final de mes.