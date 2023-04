Juegos para aprender economía... sin riesgo

Pocas personas en esta vida se pueden permitir ser las dueñas de un imperio inmobiliario, ponerse en los zapatos de un empresario del ferrocarril en el siglo XIX, dirigir desde la primera piedra los entresijos y los servicios de una gran metrópoli o realizar una visita a un parque repleto de atracciones y exclamar sin ningún pudor: «Todo el recinto es mío y solo mío». Pero, pese a esta realidad, casi todos, en algún momento, hemos tenido ese gran poder económico en nuestras manos gracias a una simulación que ha hecho durante décadas las delicias tanto de niños como de mayores y que triunfa cada vez más: la de los juegos de mesa y, también más recientemente y con elementos diferentes, la de los videojuegos.

El principio de todo es sencillo. Normalmente acompañado de amigos o familia te sientas en una mesa, abres la caja que contiene esa economía y esas finanzas plasmadas de una forma diferente, y comienzas el juego tras realizar los correspondientes preparativos. El tema tras el mismo da un poco igual dentro de ese camino económico general, ya que, como explica Antoni Cunyat, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia (UV), en la mayoría de los juegos de mesa el mecanismo se acaba basando «en gestionar unos recursos escasos», una situación que es «el concepto fundamental para cualquier estudiante de economía». No resulta muy diferente para un ciudadano medio.

En la vida real no se produce, por ejemplo, una gestión de recursos como los hoteles del Monopoly o las letras para formar palabras del Scrabble, pero sí de recursos básicos para el día a día como la luz, el agua, el alquiler y el propio dinero.

Similitudes

Es un aprendizaje sobre la gestión económica que se realiza bajo un marco de similitudes con la vida real. Lo entiende así Fernando Falomir, director de márketing de la empresa española Falomir Juegos, creadora, entre otros, de un clásico de las finanzas como Superpoly. Para él, el aspecto «más atractivo» de un juego de mesa que entronca con la economía «es esa cercanía a la realidad de una forma paralela». Esta visión ha llevado, incluso, a que nacieran juegos como The game of life (El juego de la vida), en el que los participantes desarrollan la trayectoria vital de un personaje, tomando decisiones como casarse o tener hijos, en qué invertir o cuándo jubilarse para tratar al final de tener más dinero que el resto de los jugadores implicados.

En palabras de Cunyat, lo que se hace es «recrear las decisiones que uno podría tomar en la vida real». «Si en la vida real te equivocas y tomas una decisión errónea, puedes tener graves consecuencias. Pero en el juego de mesa, tomas esos mismos riesgos y las únicas consecuencias que tienes es poder perder la partida», añade. Lo ve también así Oriol Comas, experto en juegos de mesa y autor del libro Un monde de jeux, para quien este tipo de entretenimientos ofrecen un «espacio de placer sin riesgos» que te permite, «como hace Adquire [un juego donde compites con otros participantes para construir una urbe intentando poseer acciones de las empresas más lucrativas], invertir con ese único riesgo de no ganar el juego». Y, para más satisfacción, «lo juegas en grupo, con quien quieres y cuando quieres, que al final es un factor que siempre gusta más porque somos animales sociales», añade el experto.

Aprendizaje

Pero ese horizonte lúdico, con peligros simulados en forma de vivencias en primera persona, también tiene una traslación al aprendizaje formal. No en vano, como explica Comas, se están utilizando «los juegos económicos más sofisticados como parte del currículo de las mejores facultades del mundo». Casos como Business strategy han permitido a un futuro emprendedor tener la oportunidad de gestionar de manera simulada una empresa, decidiendo qué materias compras, qué productos vendes y si lo haces a precios más o menos altos para finalmente ser el último jugador que sobrevive en el negocio. «Es una forma divertida, en la que no sabes quién va a ganar pero que refleja la vida misma», destaca sobre ello Comas.

En paralelo, en los videojuegos, la situación no resulta muy diferente. Con los conocidos como tycoons o juegos de simulación económica puedes –eso sí, sin la necesidad de tener compañeros de juego– crear una ciudad desde cero y gestionar sus recursos (ejemplificado en sagas como SimCity y Cities skylines) o desarrollar negocios como un parque de atracciones (Roller Coaster Tycoon) y un zoo (Zoo Tycoon), entre muchos otros. Y todo a través de «una aventura virtual, que es aún más real y quizá más útil para ver esos conceptos económicos porque los ves visualmente, cambiando frente a ti», remarca el profesor de la UV.

No en vano, los expertos ven en esa gestión económica de los juegos una gran potencialidad para la sociedad. «Es una forma de que los individuos tengan esa cultura financiera de la que han adolecido» en el pasado, asegura Cunyat, porque, sean jóvenes o mayores, «son herramientas en las que no se memorizan los conceptos, sino que se aplican».

Es una línea que también defiende Falomir, remarcando que su compañía tiene actualmente encima de la mesa «tres propuestas introductorias a la economía» en el aula que persiguen explicar a los más pequeños «desde cómo funciona el dinero hasta aspectos que no se abordan en otros entornos como el de las hipotecas». Y con ese horizonte en el futuro quieren ver si es viable editar «un juego que en definitiva te ayude a entender cómo funciona la economía de un país y de sus ciudadanos».

Entre los tipos de juego hay todo tipo de conceptos económicos y financieros que habrían ayudado a algún que otro consejero de Hacienda a saber de los peligros de las hipotecas multidivisa. Ejemplos que van desde la compra y venta de propiedades, así como términos como el de la bancarrota, que se pueden ver en un Monopoly, hasta un apartado totalmente comercial que tiene su mejor reflejo en Catán (el juego más exitoso de los que han triunfado en el siglo XXI, como recuerda Comas: «más de 35 millones de ejemplares vendidos») y Puerto Rico, otro clásico donde la victoria se consigue gracias a los puntos que te genera exportar tus bienes y construir edificios.

Y ello sin olvidar otras nociones como son las de la construcción antes del estallido de una burbuja inmobiliaria (Ladrillazo), la inversión bursátil (Pánico en Wall Street) y en materias primas y conexiones (con juegos como Alta tensión, en el que eres el propietario de una compañía eléctrica que quiere ofrecer servicio a toda la ciudadanía venciendo a tus competidores), y las subastas que se dan sin ir más lejos en el Modern art (el jugador debe obtener el máximo beneficio tratando de sacar gran rentabilidad con la venta de obras de arte).

Son todos ellos pilares de una economía que, gracias a los juegos de mesa y los videojuegos, no solo está en manos de los más pudientes, sino también en las de cualquier ciudadano. Con este presente, el futuro –coinciden los expertos– apunta a ser prometedor, porque estos pasatiempos, asegura Falomir, «están en auge, creciendo desde antes de la pandemia».

Según las estimaciones de Comas, el negocio en España de los juegos de mesa «ya estará en los 100 millones de euros», una alta cifra que, en el caso de los juegos de economía, «por sus mecanismos fructíferos», prevé que tengan un horizonte que será «muy brillante».

Como hecho para Canarias

Pero si hay un juego de mesa que parece hecho ex profeso para explicar la particular economía canaria ese es Hotel, el clásico de la multinacional estadounidense MB –hoy filial de Hasbro– que tan popular fue en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo. Con el estilo del Monopoly pero orientado hacia el negocio del alojamiento –uno de los pilares de la economía isleña–, Hotel no solo permite hacerse pasar por promotor inmobiliario y constructor de éxito, incluso convertirse en el dueño de una cadena a lo Meliá, Riu o Lopesan, sino que también es ideal para que los más peques aprendan los distintos tipos y categorías de establecimientos y las singularidades de este mercado.

En los colegios y hogares de las Islas falta, eso sí, un juego de mesa que ayude a comprender e interiorizar el Régimen Económico y Fiscal (REF). Una especie de Monopoly para la ultraperiferia.