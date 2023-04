La Seguridad Social es un organismo que tiene como objetivo garantizar la protección social a todos los ciudadanos en España. Esto incluye el pago de pensiones a aquellos que han contribuido al sistema durante su vida laboral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los pensionistas tienen ciertas obligaciones con la Seguridad Social si no quieren ser sancionados.

Uno de los principales motivos por los que los pensionistas pueden recibir multas es por no notificar ciertos cambios en su situación económica o familiar. Estos cambios podrían afectar sus condiciones para recibir una pensión, por lo que es fundamental comunicarlos a la Seguridad Social en un plazo máximo de 30 días.

Esta obligación se aplica no solo a aquellos que reciben el complemento a mínimos en su pensión, sino también a aquellos que cobran una pensión normal de jubilación, una de viudedad o en favor de familiares. Si no se notifican estos cambios, los pensionistas pueden perder parte de su pensión hasta que completen el trámite correspondiente.

Las multas que pueden recibir los pensionistas por no notificar estos cambios varían en gravedad. Las infracciones leves, como no comparecer ante la Seguridad Social cuando hay un requerimiento, pueden tener una multa de entre 60 y 625 euros. Las infracciones graves, como no comunicar ciertos cambios en la situación económica o familiar, pueden tener una sanción de entre 600 y 6.200 euros. Por último, las infracciones muy graves, como los fraudes detectados por la Seguridad Social, pueden tener una multa de entre 6.200 y 187.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Es importante tener en cuenta que no notificar ciertos cambios en la situación económica o familiar puede resultar en una sanción económica de más de 6.000 euros. Por lo tanto, es fundamental estar atentos y notificar cualquier cambio a la Seguridad Social.

Si un pensionista ha tenido algún cambio en su situación económica o familiar, debe saber cómo notificarlo a la Seguridad Social para evitar sanciones económicas. La forma más cómoda de hacerlo es a través de la Sede electrónica de la Seguridad Social, donde se pueden realizar diferentes gestiones, como cambios en el domicilio fiscal, en el IRPF, en la declaración de ingresos del complemento a mínimos o en los datos de su cónyuge. Para hacer estas gestiones de forma online, el pensionista debe identificarse con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

También es posible acudir a una oficina de la Seguridad Social y hacer el trámite de forma presencial, aunque se debe tener en cuenta que se requiere una cita previa.

En resumen, los pensionistas tienen ciertas obligaciones con la Seguridad Social si quieren evitar sanciones económicas. Es fundamental notificar cualquier cambio en la situación económica o familiar en un plazo máximo de 30 días para evitar multas que pueden ser de hasta 187.000 euros en casos muy graves. La forma más cómoda de hacerlo es a través de la Sede electrónica de la Seguridad Social, aunque también es posible hacerlo de forma presencial en una oficina de la Seguridad Social con cita previa.