Una vez que los accionistas de Ferrovial han dado luz verde al traslado de la sede de la compañía de Madrid a Ámsterdam en la Junta de Accionistas, se pone en marcha un calendario para completar la operación. Tras la decisión, los acreedores y accionistas cuentan con un mes para ejercer sus respectivos derechos en relación con la fusión. El plazo para que los acreedores ejerciten su derecho de oposición y los accionistas su derecho de separación comenzará con la publicación del acuerdo de fusión adoptado en el cónclave en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia de Madrid (lo que se espera que suceda entre uno y cinco días después de la celebración de la Junta General de Ferrovial) y concluirá transcurrido un mes desde dicha fecha. La fusión se hará efectiva en la segunda mitad de 2023. Asimismo, se prevé que la admisión a negociación de las Acciones de FISE en Euronext Amsterdam y en las Bolsas de Valores Españolas tenga lugar poco después de la fusión definitiva.

Los accionistas minoritarios que hayan votado en contra de la operación corporativa pueden reclamar su dinero y solicitar el reembolso de los títulos. Eso es lo que podría poner en peligro la operación. Tal como estableció el acuerdo del Consejo de Administración, si los reembolsos que se soliciten superan el importe de los 500 millones de euros (a razón de 26 euros por título) la operación sería abortada. Hay que tener en cuenta que las acciones de la compañía valen ahora 27 euros, pero el precio que se pagaría a los que quieran venderlas ahora sería el de hace un mes. El precio de reembolso para los accionistas que ejerzan el derecho de separación será de 26,0075 euros por acción, lo que se corresponde con el precio medio de cotización de los títulos de Ferrovial durante el periodo de tres meses que concluyó el 27 de febrero de 2023, esto es, el día anterior a aquel en que la fusión fue anunciada al mercado.

Los accionistas que hayan ejercido su derecho a la separación sus títulos quedarán inmovilizados y no podrán ser vendidos antes de que se complete el procedimiento asociado al derecho de separación. En el caso de los accionistas de Ferrovial que no sean residentes fiscales en España y que no operen a través de un establecimiento permanente en España no estarán sujetos a tributación en España en relación con los dividendos y las ganancias patrimoniales de los títulos de la sociedad resultante de la fusión. Las rentas o ganancias patrimoniales derivadas de la posesión de estas acciones pueden estar sujetas a tributación en los Países Bajos.

Absorción de la matriz española

Pero si hay dinero suficiente para compensar a los accionistas que voten en contra de la fusión, la operación echará a andar. El grupo asentado en Ámsterdam adquirirá todos los activos, pasivos y otras relaciones jurídicas de Ferrovial y asignará a los accionistas de la empresa los títulos de FISE en canje por las acciones de Ferrovial en proporción de uno a uno.

FISE adquirirá todos los activos, pasivos y cualesquiera de otras relaciones jurídicas de Ferrovial y asignará a los accionistas de Ferrovial títulos de FISE en canje por los títulos de Ferrovial en proporción de uno a uno. Entonces Ferrovial se extinguirá mediante su disolución sin liquidación.

FISE solicitará la admisión a negociación de sus acciones en Euronext Ámsterdam y en las bolsas de valores españolas, lo que tendría lugar en el momento de efectividad de la fusión (que se produce a las 00:00 horas del día siguiente a la fecha en la que se otorgue la escritura de fusión en los Países Bajos) o poco después, tras lo cual se pedirá también la admisión en una de las bolsas de valores de los Estados Unidos. Las acciones de Ferrovial quedarán excluidas de negociación entonces en los mercados españoles.

A efectos tributarios, la fusión será efectiva también en el Momento de Efectividad de la Fusión. El consejo de administración de FISE estará compuesto por los mismos miembros que formen parte del consejo de Ferrovial.