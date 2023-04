La presentación de la declaración de la renta es un quebradero de cabeza para muchos en Canarias. Los trámites, aunque parecen sencillos gracias a las mejoras de la aplicación de la Agencia Tributaria, pueden convertirse en un laberinto cuando no se está seguro de qué casillas hay que revisar.

Por eso, antes de sentarse delante de la página web de Hacienda, hay que tener claro al menos qué tipo de deducciones fiscales están vigentes en la campaña del presente año, tanto a nivel estatal como autonómico.

En este sentido, cabe destacar que en el caso del Archipiélago el Gobierno regional ha ampliado las deducción, tanto en la cantidad como el tipo, que pueden permitir al contribuyente un saldo más positivo a la hora de presentar la renta este 2023.

Deducciones por patrimonio histórico y donaciones

Donaciones con finalidad ecológica

Si realizas donaciones puramente monetarias con el objetivo de defender y preservar el medio ambiente, puedes desgravar un 10% de ellas en el IRPF, siempre y cuando se dirijan a entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildos Insulares o corporaciones municipales canarias, así como a organizaciones sin ánimo de lucro. El monto máximo de deducción es de 150 euros y está limitado al 10% de la cuota íntegra autonómica.

Donaciones para la rehabilitación o conservación del Patrimonio Histórico de Canarias

Si realizas donaciones que formen parte del Patrimonio Histórico y estén registradas en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico en Canarias, puedes desgravar un 20% de su valor. Esta deducción se aplica solo a las donaciones realizadas dentro del territorio canario. Sin embargo, la cantidad máxima que puedes desgravar es de 150 euros y está limitada al 10% de la cuota íntegra autonómica.

Donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual

Para poder beneficiarte de esta deducción, es necesario que la residencia del receptor de la donación esté en Canarias. En función del grado de discapacidad del receptor, podrás desgravar el 1%, 2% o 3% de la cantidad donada en la cuota íntegra autonómica, con un límite máximo de 240€, 480€ y 720€ respectivamente. Estos límites se aplican por donatario.

Donaciones y aportaciones fines culturales, deportivos, investigación o docencia

Si has realizado donaciones o aportaciones para fines culturales, deportivos, de investigación o docencia, podrás desgravarte un 15% de las mismas, siempre y cuando no superen el límite del 5% de la cuota íntegra autonómica.

El monto máximo de la deducción varía según el objetivo y la entidad receptora de la donación o aportación, y puede oscilar entre 3.000€ y 50.000€.

Donaciones a entidades sin ánimo de lucro y con finalidad ecológica

Si has realizado donativos, donaciones o aportaciones a entidades sin fines lucrativos, incluyendo aquellas con objetivos ecológicos, podrás desgravarte 150 euros si procede, y el resto de la base de deducción se aplicará a una tasa del 15%.

En cualquier caso, el límite máximo de la deducción no podrá superar el 10% de la base liquidable.

Cabe destacar que, si en los dos ejercicios fiscales anteriores se han realizado donativos con derecho a deducción a la misma entidad, por un importe igual o superior en cada uno de ellos al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción en favor de dicha entidad que exceda de los 150 euros se incrementará del 15% al 17,5%.

Es importante tener en cuenta que esta deducción es incompatible con la anteriormente mencionada.

Deducciones por gastos familiares

Nacimiento o adopción de hijos

Es importante señalar que salvo para la deducción por contribuyente con discapacidad y mayor de 65 años, la deducción para familias numerosas, la deducción por acogimiento de menores, la deducción para familias monoparentales y la deducción por contribuyentes desempleados, aquellos contribuyentes que hayan obtenido rentas en 2022 por un importe superior a 39.000€ no podrán beneficiarse de estas deducciones. Sin embargo, si realizan tributación conjunta, el límite se amplía a 52.000€.

Nacimiento o adopción de hijos

Si durante el ejercicio fiscal 2022 has tenido un hijo y convive contigo, podrás desgravar 200€ si es el primer o segundo hijo; 400€ si es el tercero; 600€ si es el cuarto; y 700€ si es el quinto hijo en adelante.

Además, en el caso de que el primer o segundo hijo tenga una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, podrás añadir una deducción adicional de 400€. Si se trata del tercer o posterior hijo con discapacidad, la deducción adicional será de 800€.

En caso de que ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la deducción y no tributen conjuntamente, el importe de la deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Contribuyente con discapacidad y mayor de 65 años

Se podrán deducir 300 euros por cada contribuyente que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y 120 euros por cada contribuyente mayor de 65 años. Estas dos deducciones son compatibles entre sí, siempre que se cumpla con los requisitos necesarios en el período de tributación correspondiente.

Gastos de guardería

En el periodo impositivo, los contribuyentes podrán deducirse el 15% de los gastos de guardería pagados por cada niño o niña menor de 3 años con los que convivan, con un límite máximo de 400 euros por cada niño/a. Es importante destacar que, para poder aplicar esta deducción, la guardería debe ser un centro autorizado por la Consejería competente del Gobierno de Canarias para la custodia de niños y niñas menores de tres años.

Familia numerosa

Si dispones del título de familia numerosa durante el período de declaración, podrás beneficiarte de una deducción. En el caso de familias numerosas de categoría general (hasta 4 hijos), podrás deducir 450€, mientras que si perteneces a una familia numerosa de categoría especial (5 o más hijos), podrás deducir 600€. Si algún miembro de la familia tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%, el importe de la deducción aumenta a 1.000€ para categoría general y a 1.100€ para categoría especial.

Acogimiento de menores

Si has acogido a uno o varios menores en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente y conviven contigo durante todo el periodo impositivo de 2022, podrás deducir hasta 250€ por cada menor acogido.

Es importante señalar que esta deducción no será aplicable si la adopción del menor se ha realizado en el mismo periodo impositivo.

Para familias monoparentales

Si eres una familia monoparental y tienes hijos menores de edad a tu cargo, hijos mayores de edad con discapacidad o hijos que, aunque no convivan contigo, dependan económicamente de ti y estén internados en centros especializados, podrás deducir una cantidad única de 100€. Sin embargo, esta deducción solo se aplicará si tus hijos no tienen rentas superiores a 8.000 euros y no convives con ninguna otra persona que no sean los descendientes mencionados, excepto si se trata de ascendientes que generan el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes. Cabe mencionar que esta deducción tiene otros requisitos específicos que no se tratarán aquí, pero si tienes dudas puedes solicitar nuestra ayuda para la declaración de la renta 2022 en Canarias.

Por familiares dependientes con discapacidad

Si tienes ascendientes o descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que generen el derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad, podrás deducir 500 euros de la cuota íntegra autonómica.

Deducciones por vivienda habitual

Inversión en vivienda habitual

Puedes obtener una deducción tanto si adquieres una vivienda habitual como si amplías la que ya tienes. La cantidad de la deducción varía dependiendo del importe de la base imponible general: si ésta es inferior a 15.000€, la deducción es del 3,5%; si la base imponible está entre 15.000€ y 30.000€, la deducción es del 2,5%. Es importante tener en cuenta que esta deducción no se aplica a las cantidades destinadas a la rehabilitación, reforma o adaptación de la vivienda por razones de discapacidad.

Obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual

La deducción que se menciona es incompatible tanto con la deducción por inversión en vivienda habitual como con la deducción de cantidades destinadas a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles de Interés Cultural. Sin embargo, podrás deducir el 10% de las cantidades que destines a las obras de rehabilitación energética de tu vivienda habitual, con un límite del 10% de la cuota íntegra autonómica. En cualquier caso, el límite máximo de la deducción no podrá ser superior a 7.000 euros. Es importante que la vivienda esté a tu nombre y que tengas los certificados de calificación energética correspondientes.

Es necesario destacar que esta deducción no es aplicable a las obras realizadas en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas, instalaciones deportivas y otros elementos análogos. Además, no podrás justificar la deducción con facturas de mobiliario o electrodomésticos.

Obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad

En 2022, será posible obtener una deducción del 10% en concepto de obras e instalaciones de adecuación debido a este motivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para esta misma deducción.

Alquiler de vivienda habitual

El contribuyente podrá deducir el 20% de sus gastos, hasta un máximo de 600€ anuales, siempre y cuando su base imponible general no supere los 20.000€ anuales, o los 30.000€ anuales si se trata de una declaración conjunta. Para poder aplicar esta deducción, será necesario que las cantidades pagadas por alquileres superen el 10% de la base imponible general del contribuyente durante el período de tributación correspondiente.

Otras deducciones

Gastos de estudios en educación superior de descendientes fuera de la isla de residencia

Si el descendiente es soltero, menor de 25 años y depende económicamente del contribuyente, se podrá deducir 1.500€. Esta deducción solo será aplicable si no hay oferta educativa pública presencial en la isla de residencia y si los estudios de educación superior abarcan al menos 30 créditos o un curso académico fuera de la isla de residencia.

Sin embargo, esta deducción no será aplicable si el descendiente que cumple con los requisitos ha obtenido rentas durante el período impositivo que superen los 8.000€. Si la base liquidable es inferior a 33.007,20 euros, la cantidad máxima que se podrá deducir será de 1.600 euros.

La cuantía de esta deducción no podrá superar el 40% de la cuota íntegra autonómica.

Gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio

Podrás deducir un máximo de 100 euros por el primer descendiente y 50 euros adicionales para cada uno de los restantes que cumpla los requisitos. La deducción se aplica con los siguientes conceptos:

Adquisición de material escolar.

Libros de texto.

Transporte.

Uniforme escolar.

Comedores escolares.

Refuerzo educativo.

Esta deducción se aplica para el conjunto de descendientes o adoptados que se encuentren escolarizados en educación infantil, primaria, E.S.O., bachillerato y formación profesional de grado medio.

Contribuyentes desempleados

Puedes deducir 100 euros si percibes prestaciones de desempleo y tienes residencia habitual en Canarias, y has estado en situación de desempleo más de seis meses en el periodo impositivo.

También son requisitos esenciales que la suma de los rendimientos íntegros del trabajo sea superior a 11.200 euros o igual o inferior a 22.000, y que la suma de la base imponible general y del ahorro, excluida la parte correspondiente a los rendimientos del trabajo, no podrá superar la cantidad de 1.600€.

Por gasto de enfermedad

Podrás deducir un 10% de los gastos y honorarios por servicios prestados por médicos y sanitarios (excepto farmacéuticos) por motivo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, tanto propios como de las personas que se incluyan en el mínimo familiar.

El límite máximo de la deducción es de 500 euros para la declaración individual y de 700 euros para la conjunta. Si sufres de una discapacidad superior al 65% tendrás derecho a un incremento de 100€ de estos límites.

Quedan excludios los servicios que tienen fines estéticos, salvo la reparación de daños causados por accidentes o intervenciones que afecten a las personas y los tratamientos de identidad sexual.

Podrás deducir un 10% de los gastos en la adquisición de apartos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas.

Todos los gastos deberán estar justificados con factura y haber sido pagados con tarjeta, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en el banco.

En la renta 2022, si tienes una renta superior a 39.000 euros (52.000 de forma conjunta), no podrás acogerte a esta deducción

Cantidades destinadas a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles declarados de interés cultural

Si eres titular de un bien inmueble ubicado en territorio de Canarias podrás deducirte el 10% de las cantidades destinadas para la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos.

Para ello tiene que estar inscrito en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o tiene que haber sido declarado Bien de Interés Cultural, y que dichas obras hayan sido autorizadas por el órgano competente de la comunidad, por el Cabildo Insular o por el ayuntamiento.

Esta deducción tiene como límite el 10% de la cuota íntegra autonómica.

Traslado de residencia habitual a otra isla del archipiélago para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica

La deducción permite desgravar hasta 300€, y el contribuyente tiene que haber permanecido en la isla de destino durante el año en el que se produce el traslado y los tres siguientes.

En el supuesto de tributación conjunta, la deducción se aplicará por cada uno de los contribuyentes que traslade su residencia.

Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones en dación de pago

Podrás deducirte el 25% de las cantidades pagadas en supuestos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones en dación de pago, con un máximo de 1.200 euros.

Estas operaciones se refieren a contratos de arrendamiento con opción de compra, firmados entre entidades financieras o inmobiliarias en los que los dueños de la vivienda transmiten la propiedad a esas entidades.

Debes tener un nivel de renta no superior a 24.000 euros en la declaración individual o de 34.000 en la conjunta.

Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos

Puedes deducirte el 75% de los gastos realizados durante el ejericio en concepto de primas de seguros de crédito que cubran el impago de las rentas a las que tengas derecho por el impago del arrendamiento de un inmueble a un tercero, con un máximo de 150 euros anuales.

Esta deducción tiene una serie de requisitos especiales referentes a la duración del contrato (1 año o más, la ubicación del inmueble (Canarias), el importe del alquiler (800 euros mensuales) y otros requisitos tributarios.