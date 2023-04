La Declaración de la Renta es uno de los trámites más importantes para los contribuyentes en Canarias. Sin embargo, a menudo se cometen errores que pueden acarrear sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Uno de los errores más comunes en la presentación de la Declaración de la Renta es no tener actualizado el domicilio fiscal.

Según la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal hace referencia al "lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria". Es probable que el contribuyente haya cambiado de domicilio fiscal durante el año anterior (la renta se presenta a año 2022), por lo que es muy importante que justo al principio de la declaración, ratifique ese dato para no incurrir en errores.

Incurrir en una infracción puede suponer sanciones que van desde los 100 euros hasta los 300.000 euros, aproximadamente. Todo depende de la gravedad del asunto y de la intencionalidad a la hora de emplear medios fraudulentos, pero cada decir que proporcionar información errónea o no actualizada, aunque sea involuntariamente, también está sometida a multa por parte de la Agencia Tributaria.

Es importante destacar que la sanción por no tener actualizado el domicilio fiscal es de 100 euros, y puede ser por despiste o por desconocimiento, pero la Agencia Tributaria no contempla estas situaciones y no concede exenciones por ello. Por tanto, es fundamental que el contribuyente compruebe que su domicilio fiscal esté actualizado en el momento de presentar la Declaración de la Renta.

Cambio

Si el contribuyente no sabe cómo cambiar su domicilio fiscal, puede hacerlo de manera sencilla introduciendo la referencia catastral del nuevo domicilio. Si no sabe la referencia catastral, puede acceder al buscador del catastro, incluyendo el nombre de la calle y el número del domicilio. Una vez realizado el cambio, la Agencia Tributaria proporcionará un PDF con el justificante de que se ha realizado el cambio de domicilio fiscal satisfactoriamente.

La actualización del domicilio fiscal es fundamental para evitar sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Es importante que los contribuyentes comprueben que su domicilio fiscal está actualizado antes de presentar la Declaración de la Renta. Si no saben cómo hacerlo, la Agencia Tributaria proporciona herramientas para realizar el cambio de manera sencilla.