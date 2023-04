Binter planea conectar Canarias con las "grandes capitales" antes de la fusión de Iberia con Air Europa

Cuando se cierra una puerta se abre una venta. O una ruta. La compañía canaria Binter mueve ficha tras el anuncio de la fusión de Iberia y Air Europa -que se prevé se materialice en 2024-, y ya planea añadir a su lista de rutas las conexiones entre Canarias y las "grandes capitales" del país. Así lo anunció esta mañana el presidente de la empresa, Rodolfo Núnez, quien no quiso adelantar si esos nuevos destinos serán Madrid y Barcelona. Lo que sí afirmó Núñez es que la empresa "tiene aspiraciones de seguir creciendo" y que los movimientos que la compañía "planea" se llevarán a cabo antes de que culmine la fusión.

Aunque el presidente de Binter se mostró cauto a la hora de hablar de destinos concretos, lo que sí adelantó es que los nuevos aviones, en los que la empresa ha invertido casi 400 millones de euros, llegarán a finales de este año y se destinarán a cubrir esos "nuevos proyectos". "Seguiremos apostando por ofrecer un buen servicio, conectar Canarias con la Península y tratar a nuestros clientes como se merecen", aclaró Núñez. Según el presidente de la aerolínea canaria, los nuevos pasajeros que han elegido Binter muestran a través de encuestas que la percepción sobre la empresa "es buenísima". "Estamos sorprendidos con la acogida que ha tenido la compañía en los nuevos destinos. Nos eligen en muchos casos habiendo competencia, que también lo hace muy bien y más barato, pero que da otro tipo de servicio", aclaró.

El que sí puso nombre y apellidos a las conexiones "deseadas" tras la fusión fue el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que visitó esta mañana las instalaciones de la aerolíneas para reunirse con los directivos de la empresa. "Lo ideal sería que Binter se posicionara en las grandes capitales ahora que va a haber una fusión de dos grandes compañías que nos conectan con Madrid y Barcelona", apuntó Rodríguez.

El vicepresidente aprovechó la visita para defender el descuento en el transporte del 75% para residentes y aclaró que "no se dará un paso atrás en este asunto" porque no se trata de "un privilegio" sino de una compensación para equiparar los costes de movilidad. Además, insistió en la importancia de combatir la exclusión de Canarias en el comercio de emisiones de forma que el Archipiélago quede exento de la tasa por emisiones de CO2. "Si no lo consiguiéramos hay que reclamar compensaciones que eviten la desconexión y el alejamiento de Canarias del continente europeo", apuntó Rodríguez.