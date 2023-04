Los constructores exigen la aceptación automática de las licencias con mayores retrasos

Los constructores tinerfeños exigen al Gobierno de Canarias que instaure el silencio administrativo positivo para las licencias de obra mayor que acumulen un retraso superior a los tres meses, sin que las administraciones competentes den respuesta a estos expedientes. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) denuncia que las continuas demoras que sufre la tramitación de estos requerimientos no solo lastra la inversión sino también la creación de puestos de trabajo en un sector que, aseguran, tiene el músculo suficiente para dar empleo al menos a 20.000 personas más en el Archipiélago.

«Tenemos millones de euros parados sobre las mesas de los funcionarios porque las licencias de obra mayor no salen en tiempo y forma», denuncia el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, que critica que pese a que la Ley del Suelo establece que el plazo máximo para responder a una solicitud de una licencia de obra mayor es de tres meses, en la práctica, de media se tarda 18 meses en obtener una respuesta de las administraciones canarias. «Eso con suerte porque tenemos licencias con demoras de hasta tres y cuatro años», sostiene.

Izquierdo explica que la actividad de muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y también de los autónomos del sector, que son mayoría en el Archipiélago, se ve muy afectadas por esta parálisis en la tramitación de las licencias. «La supervivencia de muchas constructoras locales depende de que el funcionario haga su trabajo en tiempo y forma», evidencia e insiste que muchas han tenido que parar o se han visto obligadas a reducir su actividad debido a los continuos retrasos.

Un atasco en la concesión de licencias que asegura se ha agravado desde el inicio de la pandemia que trajo a las administraciones públicas la instauración del teletrabajo para los empleados públicos. Una situación que ahora preocupa a las patronales de la construcción que ven como el Gobierno de Canarias coge carrerilla para tratar de aprobar la norma que perpetuará el trabajo en remoto en la administración a partir de ahora. Pero lo hará con un modelo que a juicio de Izquierdo no está funcionando porque no es eficiente, ya que no tiene aparejado una medición precisa de la productividad de los funcionarios que se quedan en su casa. Los constructores denuncian que las instituciones están trabajando peor que nunca, lo que bajo su punto de vista revela que el teletrabajo, no ha sido ningún aliciente para mejorar, ya que recalca que la situación es insostenible. Ante lo que parece la instauración definitiva del teletrabajo en la administración, Fepeco exige al Gobierno de Canarias que «sea valiente» y reclame al Ejecutivo nacional que se instaure al mismo tiempo el silencio administrativo positivo para los expedientes vinculados a licencias de obra que no obtengan respuesta pasados tres meses.

Silencio administrativo positivo

Pero, ¿qué es el silencio administrativo positivo? Es un mecanismo que tiene el objetivo de proteger al ciudadano cuando la administración incumple los plazos para otorgar una resolución. Se da cuando ante la falta de respuesta por parte de la institución competente la petición del ciudadano se resuelve a su favor. Es decir, cuando el vencimiento del plazo se interpreta como una aceptación de la solicitud.

Esto es precisamente lo que demandan los constructores tinerfeños ante la «tardanza injustificable de las oficinas técnicas municipales y gerencias de urbanismo» en la concesión de las licencias, que «sobrepasan con creces los tiempos establecidos por la normativa vigente». Por el contrario, «a los ciudadanos y empresarios se nos exige cumplir escrupulosamente con los tiempos ante cualquier gestión con la administración pública», valora Izquierdo, que se queja de que «si no lo hacemos así, enseguida vienen recargos, multas y sanciones». Sin embargo, no ocurre nada si la administración es la que se excede a pesar de que «debería ser la primera en dar ejemplo». «Sobrepasa todos los plazos largamente y encima nos piden con arrogancia que tengamos paciencia», recalca. Por eso, insiste en que los empresarios «estamos desesperados» ante esta situación y reclaman soluciones inmediatas a este problema que afecta a la actividad económica de uno de los principales sectores de Canarias.